三星将参展 CES 2023：带来更智能的家居生态系统

IT之家 12 月 15 日消息，2023 年国际消费电子展即将到来，三星将在 CES 2023 上发布与家用电器和智能电视有关的新品。三星 DX 首席执行官 JH Han 今天早些时候发文，阐述该公司计划为其智能家居生态系统带来什么，以及我们可以期待三星在主题演讲上宣布什么。

JH Han 表示，世界是复杂和快速变化的，人们可能面临全球经济的不确定性。尽管存在这些挑战，三星计划通过其创新技术带来更有价值和生态意识的产品。三星正专注于创造和认可可持续创新，将其作为企业的基本价值。对于 CES 2023，三星主题将是“Bringing Calm to Our Connected World”。

IT之家获悉，三星将推出全新的、扩展的 SmartThings 体验，与智能家居更无缝、更安全地整合。该公司表示，还在探索更简单、更安全的方法来向智能家居添加新产品。三星还将为其用户提供更多定制化的体验，这要归功于其从使用模式中学习的 AI 技术。

三星正在做出更多努力，通过其创新技术为环境带来积极变化，比如使用废弃的渔网来制造其设备的一些部件。三星还推出了超低功率的半导体和节能产品。

三星正在与亚洲清洁能源联盟（ACEC）和各种非政府组织合作，在其亚洲的所有生产工厂扩大使用可再生能源。三星还在 2022 年 11 月举行的 COP27 联合国气候变化大会上作为创始成员加入 SCC（半导体气候联盟），其计划减少整体温室气体排放并支持绿色技术初创企业。