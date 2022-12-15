阿里云启用第三座日本数据中心

IT之家 12 月 15 日消息，阿里云今天宣布在日本东京正式启用第三座数据中心，以满足快速增长的业务需求，这是阿里云在 2022 年内新增的第六座海外数据中心。

此前，阿里云已于 2016 年和 2019 年在日本先后设立两座数据中心，成立本地公司，服务于游戏、制造、零售和汽车等多个领域。

为满足日本市场快速发展的业务需求，阿里云在东京启用第三座数据中心，以形成更高可靠性、高弹性的 3AZ 可用区形态，不仅提供存储、网络、计算、安全、数据库等基础产品，还带来 GPU 实例、AI 急速引擎、云原生 AI Suite 等领先服务，支持人工智能等高性能需求。

IT之家获悉，在这一年，阿里云前往沙特、韩国、泰国、墨西哥、葡萄牙… 建设了六座数据中心，还设立了六座海外服务中心。

据介绍，在最近三年，阿里云海外业务增长超过 10 倍，成长为全球第三、亚太第一的云计算厂商。在 Gartner 数据统计中，2021 年，阿里云全球市场份额为 9.55%，市场份额连续六年增长。

自 2015 年在新加坡设立国际总部以来，阿里云足迹先后迈向新加坡、美国、马来西亚、泰国、印尼、印度、日本、韩国、澳大利亚、欧洲和中东，在全球 28 个地域的 86 个可用区，运营着上百座数据中心，覆盖 200 多个国家 / 地区。