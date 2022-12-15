中国工程院院刊《Engineering》发布“2022 全球十大工程成就”，北斗、嫦娥、猎鹰火箭等入选

IT之家 12 月 15 日消息，中国工程院院刊《Engineering》今日发布“2022 全球十大工程成就”，包括：

北斗卫星导航系统

嫦娥探月工程

新冠病毒疫苗研发应用

猎鹰重型可回收火箭

港珠澳大桥

超大规模云服务平台

詹姆斯・韦布空间望远镜

复兴号标准动车组

太阳能光伏发电

新一代电动汽车

全球十大工程成就指近五年在全球范围内完成、具有全球影响力并产生显著经济和社会效益的工程创新重大成果，能够反映某个或多个领域当前工程科技最高水平。评选活动由中国工程院院刊《Engineering》学科编委会和中国工程院“全球工程前沿”项目组专家联合担任评选委员会，遵循独立、客观、科学的原则，经过全球征集提名、专家遴选推荐、公众问卷调查，最终确定。

中国工程院院刊官方表示，今年评选出的“全球十大工程成就”，既包括与当前人类福祉息息相关的重大创新，如“新冠病毒疫苗研发”“新一代电动汽车”，也包括推动人类向地球以外探索的巨大努力，如“嫦娥探月工程”“猎鹰重型可回收火箭”，都显示出工程科技的重大价值，为人类文明进步提供不竭动力。

IT之家了解到，《Engineering》期刊创刊于 2015 年，由中国工程院与高等教育出版社联合创办，致力于建设世界一流工程科技综合性权威期刊，为全球提供一个高水平工程科技重大创新成果发布交流平台，并积极引导公众关注和支持全球工程事业。未来《Engineering》期刊将继续每年组织“全球十大工程成就”评选活动并面向全球发布。