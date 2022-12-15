国轩高科：拟合资设立泰国公司，建设动力锂离子电池 Pack 基地

IT之家 12 月 15 日消息，国轩高科与泰国 PTT 集团旗下能源解决方案公司 Nuovo Plus 签订合作协议，双方合资成立泰国新国轩有限公司（暂定名，简称泰国新国轩），专注电池模组及 Pack 产品的设计、开发、制造、销售和出口，共同探索东盟新能源市场，致力于打造电池出口东盟基地。泰国 PTT 集团是泰国最大的国家控股能源和石油化工公司，此次合作将推进泰国全面电气化进程，助力泰国实现 2065 年净零排放。

根据协议约定，国轩高科旗下国轩新加坡公司与泰国 PTT 集团旗下 Nuovo Plus 有限公司达成合作，拟在泰国东部经济走廊地区合资建立泰国新国轩能源解决方案有限公司 (NV Gotion Co., Ltd.，简称“NV Gotion”、“泰国新国轩”)。合资公司业务包括电池模组和电池 Pack 的设计、开发、验证和制造，以及电池管理系统，产品适用于各类车用及储能系统。

根据规划，泰国新国轩计划于泰国东部经济走廊地区建设锂离子动力电池的 Pack 生产线，预计到 2023 年第四季度，一期产线将投产并向市场提供高质量的电池产品。

IT之家获悉，国轩高科已发布公告，全资子公司新加坡国轩与 NuovoPlusCompanyLimited（简称“Nuovo”）拟在泰国共同出资设立一家合资公司 NVGotionCo.,Ltd.，建设动力锂离子电池 Pack 基地。合资公司初始注册资本为 3 亿泰铢（约 6006 万元人民币），其中，新加坡国轩占合资公司 49% 的股权，Nuovo 占合资公司 51% 的股权。该合资公司总投资金额预计为 6 亿泰铢（约 1.2 亿人民币），合资双方按相应股权比例共同出资。