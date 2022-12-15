摩托罗拉 moto S30 Pro x PANTONE 彩通“非凡洋红”限量版发布，2699 元

IT之家 12 月 15 日消息，在今日晚间的摩托罗拉 moto X40 新品发布会上，摩托罗拉官方推出了一款与 PANTONE 彩通联名的新机 —— moto S30 Pro“非凡洋红”限量版。

12 月 2 日，色彩咨询机构彩通 PANTONE 发布 2023 年年度色彩。PANTONE 为 2023 年选择了红色色谱中相对偏紫粉色调的 Viva Magenta“非凡洋红”。该颜色取灵感自胭脂虫体内的自然红色染料，PANTONE 希望这种取自自然的颜色可以帮助大众建立内在力量。

该机此前已在海外发布，命名为 moto edge 30 Fusion，搭载了高通骁龙 888 + 处理器，12GB 内存，并有 256GB 的内部存储，可通过 microSD 卡扩展到 1TB。采用 6.5 英寸 pOLED 显示屏，拥有 144Hz 的刷新率，并支持 HDR10+。

moto S30 Pro“非凡洋红”限量版搭载后置双摄像头，包括一个 5000 万像素的主摄像头和 1300 万像素的超广角摄像头，前置 3200 万像素自拍摄像头。内置 4400mAh 电池，支持 68W TurboPower 快充。

IT之家了解到，moto S30 Pro“非凡洋红”限量版只有 12GB + 512GB 版本，售价 2699 元，今晚开启预约，12 月 22 日正式开售。