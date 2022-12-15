河洛工作室武侠新作《天外武林》上架 Steam，明年 1 月发售

IT之家 12 月 15 日消息，以武侠游戏开发著称的河洛工作室，今日在 Steam 平台上架了一款角色扮演卡牌游戏《天外武林》，将于 2023 年 1 月发售。

据介绍，《天外武林》是一款以卡牌构筑为基础的 Rogue-lite 武侠游戏，将精彩多变的武侠剧情与丰富多变的卡牌构筑融合，创造出一个变幻莫测的武林世界。

IT之家了解到，该游戏支持简繁体中文，推荐配置要求 GTX 1050 Ti 及以上显卡，存储空间需要 6GB。

游戏介绍：

卡牌构筑，连携套路

江湖武学何其多，要全部习得可不容易。每一次的冒险都会有新的机缘，新的武学发展，端看你如何掌握。招招式式间隐隐透出连携线索，随着一张张卡牌打出，随时都有可能衍生出套路绝技，给敌人意想不到的连击。唯有将众多卡牌的连携套路熟悉者，才能称霸这河洛世界。

队友协力，共渡难关

圣物出世、天地异变、各路杀手齐出，受命找出一切源头的少年要在这纷扰江湖中生存可是困难重重。多亏有各显神通的同伴们协力帮助，就算面对众多强敌也不需孤军奋战。妥善搭配主角和队友的卡牌，将会让战斗变得一帆风顺。

少年英雄，结伴同行

跟随少年来到河洛世界中，与个性迥异的神秘同伴们一次次闯荡千变万化的江湖世界。面对百种江湖事件、形形色色的江湖人士，同伴们也有各自的想法与决断。前路是吉是凶无人知，等待着你前去摸索。

亡地后存，死地后生

对受到圣堂祝福的人来说，死亡并非终点，每一次旅程的结束，都会带回一些东西回到圣堂，让下一趟旅程能走得更加平顺、又或更加凶险难测。

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