最高赔获 395 美元，部分 MacBook 蝴蝶键盘受影响用户已收到苹果赔偿

IT之家 12 月 16 日消息，由于 MacBook 机型“蝴蝶键盘”故障，苹果于今年 7 月被美国消费者集体诉讼；今年 11 月下旬，苹果公司宣布启动 5000 万美元赔偿计划，赔偿给受影响的用户。今天有用户反馈已经收到了这笔赔偿，最高可以得到 395 美元（约 2753 元人民币）。

苹果在今天发送给受影响 MacBook 机主的电子邮件中写道：

亲爱的 MacBook 机主： 今天这封致信是回应你此前就 MacBook 蝴蝶键盘故障而提交的赔偿申请。2022 年 11 月 28 日，法院初步批准了 5000 万美元的全国性和解计划，维修过蝴蝶键盘的 MacBook 购买者都可以获得赔偿。 你可以在 www.KeyboardSettlement.com，找到更多关于该和解、资格、批准程序的信息。

IT之家了解到，用户会分阶段赔偿。首先获得的一批是自 MacBook 购买 4 年内维修过 2 次蝴蝶键盘的用户；第二批是维修过 1 次键盘的用户；再接下来是更换过键盘的用户。

每个人能获得的赔偿金额都不相同，如果更换整个蝴蝶键盘超过 2 次的最多可以获得 395 美元。整个赔偿过程会在 2023 年 3 月 6 日完成，最终批准的听证会将在 2023 年 3 月 16 日举行。