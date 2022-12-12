ChatGPT 死活不认 27 能被 3 整除，网友：不是说 AI 要统治世界了吗？

让众人疯狂的网红 AI ChatGPT，原来也有明显的短板？

一段“网友调教这只 AI”的聊天记录，在网上传开了。

可以看到，AI 起初居然说 27 是个质数。

在网友向其提出质疑后，AI 仍嘴硬称“27 不能被 3 整除”。

网友不得不和 AI“大战几百回合”，最后在人类锲而不舍的教导下，AI 才终于终于低头认错。

△ 上述图源：微博 @沙雕文案 援引网友空间截图

有一说一，AI 的认错态度倒是很好。

有围观者看完后调侃：AI 不是都要统治世界了吗，怎么会输给一道简单的数学题？

不过，也有很多人为 ChatGPT 说话：这么坦诚的认错态度，不比某些人强多了。

数学水平拉胯，还贼固执

具体事情是这样的：

网友在和 ChatGPT 互动的过程中发现，这只 AI 数学水平过于拉胯，连 27 是不是质数这种简单问题都能搞错 —— 而且还是在知道质数定义的情况下……

于是网友让 ChatGPT 证明它给出的结论，没想到，AI 居然说 27 不能被 3 整除。

网友表示无语，但还是耐着性子又问了一遍，结果 AI 依然嘴硬，偏把 9 说成是 9.0。

无奈，网友只能搬出代码，试着用 Python 来教会 AI。

结果 AI 还真学会了！而且人家还主动承认了刚才的错误。

有意思的是，我们刚才也去问了 ChatGPT“27 是不是质数”，发现它已经改过来了。

然后我们又拿了几个数字去问 AI，结果在这一回合中，它都正确地判断了一个数到底是不是质数。

不过仔细一看，AI 并没提到 35 能被 7 整除，于是我们又专门问了一遍。然鹅……

这岂不是一本正经地胡说八道嘛？

于是我们也只好搬出 Python 教教它，但这回，连 python 似乎也没能让 AI 承认自己的错误……

所以这只 AI 为啥算术水平如此堪忧，而且还如此固执？

其中一个重要的原因就是，ChatGPT 是个语言大模型，根据 Open AI 的 GPT-3.5 的模型微调而成，它擅长逻辑推理，但并不能执行标准的计算机算法。

而且与搜索引擎不同，它目前也没有网页浏览功能，无法调用在线计算器。

此前，ChatGPT 其实已经向用户坦言，它不懂算术。两位数的乘法或许还凑乎，但遇到三位数的乘法，人家直接不干了。

我们也去问了一遍，现在 AI 到是直接给了个答案，不过是错的。（正确答案为 186524）

另外，ChatGPT 一般不会根据用户的反馈来纠正自己的答案，但如果用户提出了额外的信息，有时也能辅助 AI 优化答案。

所以，我们暂时没有成功地“教育”AI，大概也许可能是运气不太好……

除了数学其他都很全能

尽管 ChatGPT 有时会展现出“人工智障”的一面，但不得不说，大多数时候它的表现还是很优秀的。

比如，哥伦比亚大学教授、谷歌工程师 Kenneth Goodman 就分享，ChatGPT 已经做好成为律师的准备了！

在律师执业考试中，ChatGPT 的正确率高达 70%（35/50）。

不仅是法律方面，Goodman 还让 ChatGPT 参加了其他不同领域的各种考试，都取得了很高的成绩。

包括美国医师执照考试（USMLE），拿掉其中的图像选择题后，ChatGPT 同样做到了 70% 的正确率。

为了防止 ChatGPT 的训练数据中包含这些题目，Goodman 还特意选取了纽约州 2022 年 8 月最新化学注册考试：

去除 5 个图片选择题，ChatGPT 的正确率为 77.7%（35/45）。

同样批次的英语考试中，ChatGPT 的正确率甚至达到了 91.6%（22/24）

有网友已经开始预测，或许我们每个人都将拥有自己的律师 AI 了，咨询律师的费用也会大大下降。接下来就是医生 AI、营养师 AI……

怎么样，你看好 ChatGPT 的未来应用吗？（或者你有让它学好数学的建议吗？）

参考链接：

[1]https://weibo.com/7095186006/Mj6LVF0zS#comment

[2]https://twitter.com/TonyZador/status/1601316732689604608

[3]https://twitter.com/pythonprimes/status/1601664776194912256

本文来自微信公众号：量子位 （ID：QbitAI），作者：Alex 羿阁