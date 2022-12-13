数小时内完成，利用 AI 工具 ChatGPT 创建的儿童读物《Alice and Sparkle》上架亚马逊

IT之家 12 月 13 日消息，Brex 的设计经理阿玛尔・雷希（Ammaar Reshi）使用 ChatGPT、MidJourney 和其它人工智能工具创作了一本儿童读物《Alice and Sparkle》。目前该书已经在亚马逊等平台开售。

不过这本儿童读物招致大量批评，认为 AI 工具创建的这本书内容存在大量抄袭行为。AI 工具也在 AI 绘画等其他领域引起了争议，不过 Adobe 也公司也陆续开始接纳这种新的创作模式。

OpenAI 最近推出了一款聊天 AI ——ChatGPT，能够生成代码、修复 bug、在线问诊，甚至回答各种各样的问题，引发网友争相体验。雷希于是萌生了使用该 AI 工具创建儿童读物的想法，经过几个小时的努力这本《Alice and Sparkle》就已经完成了。IT之家了解到，该读物目前在亚马逊的售价为 8.99 美元（约 63 元人民币）。

不过这本儿童读物在 Twitter 上引来了大量负面评论，儿童作家 Kayla Ancrum 质疑 Reshi 的专业知识。其他人声称，雷西没有创造任何东西，因为 AI 工具是使用现成的文本和图像制作的。一些人指出书中的图像质量很差，某些配图中存在明显错误。