OpenAI CEO 发推警告称 AI 工具 ChatGPT 存在明显局限性

IT之家 12 月 14 日消息，用户规模达到 100 万需要多久？Netflix 用了三年半时间；Facebook 用了 10 个月；Spotify 用了 5 个月；Instagram 用了两个半月，而时下最火的 AI 工具 ChatGPT 仅仅用了 5 天时间。

OpenAI 首席执行官萨姆・阿尔特曼（Sam Altman）通过官方推文发布警告，请用户警惕使用 ChatGPT。阿尔特曼表示：

ChatGPT 存在令人难以置信的局限性，但在某些方面的能力足以让人误以为它是伟大的。 现在依靠它来做任何重要的事情都是错误的。这是一个进步的预演；我们在稳健性和真实性方面还有很多工作要做。

IT之家了解到 12 月 1 日，微软投资的 AI 实验室 OpenAI 发布了一款聊天机器人模型 ChatGPT，能够模拟人类的语言行为，与用户进行自然的交互。

一经问世，ChatGPT 就被用户们疯狂“调戏”，有人用其写小作文，有人拿高考题来考验它，有人让它写代码，随后，ChatGPT 越来越多功能被挖掘出来，不仅“文能写文章、武能改 Bug”，被马斯克评价为“厉害得吓人”，更因为“未来是否有可能取代搜索引擎”而引发热议。