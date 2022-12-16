AltStore 开发者：苹果放开第三方应用商城限制反而危害 iOS 用户

IT之家 12 月 16 日消息，迫于欧洲新规的压力，苹果正考虑明年在 iPhone / iPad 等设备上放开第三方应用商城的限制。第三方应用商城 AltStore 的开发者莱利・泰斯图特（Riley Testut）认为此举对于消费者来说没有好处，反而还有害处。

IT之家了解到，AltStore 是 iOS 平台上的一个替代性应用商城。即便是没有越狱的 iPhone 机型可以通过一些开发者工具进行安装。如果苹果放开限制，那么普通用户可以在不进行任何系统修改或者一些特殊技巧的情况下，安装 AltStore。

泰斯图特认为苹果开放第三方应用商城对于 iOS 用户来说反而有害。他认为主要有以下几点理由：

1.第三方应用商城可能会“破坏”用户体验

泰斯图特认为 App Store 在确保 iOS 的完整性和安全性方面“发挥着重要作用”。上架该平台的每一个应用程序都必须遵循苹果的指导方针，并通过严苛的审查程序。该开发者认为 App Store 尽管有缺陷有不足，但是是“用户唯一可以信任的地方”。

2.支付和分销问题

该开发者认为，在 iOS 上有其它应用商店可能会 "扰乱" 用户和开发者的整个体验。除了安全问题，还有一个事实是，App Store 的开发者不必担心支付和分销问题。而对于开发者来说，不用自己处理支付或解决分销问题是非常重要的。

一旦苹果公司放开之后，包括 Meta 在内的科技公司可能会推出第三方应用商城，绕过苹果现有 App Store 政策。

3.某款应用可能会成为某家应用商城的独占

如果用户需要找到某款应用，可能迫使用户在设备上安装多个应用程序商店。这些公司还可能付钱给其他开发者，让他们将自己的应用从官方应用商店迁移到他们的商店。

某款应用可能不会在 App Store 上架，例如 Meta 公司完全可以让 Instagram、Facebook 等应用仅在自家的应用商城提供，用户可能需要安装 3 个以上的应用商店。

AltStore 的创建者认为，侧面加载是苹果遵守欧盟新法律的最佳选择，同时也能保护 App Store 及其开发者。泰斯图特认为，强迫用户使用 Mac 机侧载应用程序，会减少对在 App Store 之外发布应用程序感兴趣的公司数量，而像他这样的开发者可以不费吹灰之力向用户发布他们的项目。