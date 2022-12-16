暴雪中国发布守望先锋项目组给国服玩家的一段话：正与一些新的潜在中国发行合作伙伴进行洽谈

IT之家 12 月 16 日消息，暴雪中国官方今日下午发布了一段视频，称这是“暴雪《守望先锋》项目组总经理 Walter Kong 给守望国服玩家录制的一段话”。

暴雪《守望先锋》项目组总经理 Walter Kong 在视频中表示，“《守望先锋》团队和我个人都对明年一月底，游戏将在中国暂停运营一事感到无比失望。在《守望先锋》中，我们赞颂来自世界各地不同文化的人们，大家为了共同的目标并肩奋战。这份赞颂也包括在游戏中体现中国的代表元素，身为英雄的小美深受玩家社区喜爱，世界各地的玩家都会出她的 cosplay。此外还有漓江塔地图，有从中国历史与神话中得到灵感的各式个性化物品。我们明白，对各位来说《守望先锋》不只是一款游戏，它是大家与朋友共度时光的纽带，创造了一段段难忘的回忆，对于各位在过去六年间的支持，我们深表感激。”

为了感谢中国玩家对于《守望先锋》的热情，他们将为国服玩家免费赠送英雄雾子传说皮肤“街头潮流”，希望大家喜欢。对于未来，他们正在与一些新的中国潜在发行合作伙伴进行洽谈，请大家保持关注。

此前，暴雪 11 月 17 日发布声明称，由于与网易的现有授权协议将于 2023 年 1 月 23 日到期，将暂停在中国大陆的大部分暴雪游戏服务。

IT之家了解到，暴雪将在中国大陆地区中止由上海网之易网络科技发展有限公司所运营的游戏服务包括《魔兽世界》《炉石传说》《守望先锋》《暗黑破坏神 III》《星际争霸 II》《魔兽争霸 III：重制版》《风暴英雄》等，《暗黑破坏神: 不朽》则不受影响。