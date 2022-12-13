暴雪中国：《魔兽世界》团队正与国服地区新的潜在发行合作伙伴进行洽谈

IT之家 12 月 13 日消息，暴雪中国今日中午发布《魔兽制作组总经理 John Hight 致所有 <魔兽世界> 国服玩家的一封信》称，目前正在与一些国服地区新的潜在发行合作伙伴进行洽谈。

IT之家了解到，魔兽制作组总经理 John Hight 表示，《魔兽世界》团队正在努力工作，寻求开发出一项功能使得各位国服玩家能在 1 月 23 日游戏停服之前，将自己的游戏角色、道具以及在艾泽拉斯世界当中的游戏进度，封存到各位的个人设备里。

据介绍，这个功能是对网之易此前公告中所提及的“封存”的额外补充。John Hight 称预期与新的合作伙伴的国服过渡交接工作将顺利进行。同时通过这个功能，大家也将能够把自己的游戏历史掌握在自己手中。

此外，公开信指出，《魔兽世界》团队正与网之易合作敲定最终的方案，并将于 1 月就大家如何保存游戏进度公布更多详细信息。

以下为《魔兽制作组总经理 John Hight 致所有 <魔兽世界> 国服玩家的一封信》全文：

《魔兽世界》的国服玩家们大家好：

我希望大家都已经与朋友们开始了对巨龙群岛的探索。在我的上一个视频发布以后，各位都很关心我们正在进行哪些具体的工作，将《魔兽世界》在 1 月 23 日之后重新带回给大家。此外，大家也希望确认自己目前在游戏里的角色、游戏进度及道具，是否仍能伴随各位未来后续在艾泽拉斯的探险旅程。

我们目前正在与一些国服地区新的潜在发行合作伙伴进行洽谈，这一进程将会持续推进直至我们找到恰当的解决方案。同时，我们也深知大家在《魔兽世界》中的游戏进度对各位来说是何等重要。因此我想在此与大家分享一个消息：《魔兽世界》团队正在努力工作，寻求开发出一项功能使得各位能在 1 月 23 日游戏停服之前，将自己的游戏角色、道具以及在艾泽拉斯世界当中的游戏进度，封存到各位的个人设备里。

我想在此重申，这个功能是对网之易此前公告中所提及的“封存”的额外补充。我们预期与新的合作伙伴的国服过渡交接工作将顺利进行。同时通过这个功能，大家也将能够把自己的游戏历史掌握在自己手中。

我们正与网之易合作敲定最终的方案，并将于 1 月就大家如何保存游戏进度公布更多详细信息。我们深知大家对于这个功能、以及何时能够重返艾泽拉斯将有许多疑问。敬请保持关注，我们将在未来分享更多新的进展。

让我们在一月再次沟通同步。

John Hight

魔兽制作组总经理