艾巴索全新耳放卡 AMP14 开售：采用 Nutube 真空电子管，售价 1888 元

IT之家 12 月 16 日消息，iBasso 艾巴索全新耳放 AMP14 新品今天上市，售价 1888 元，采用 Nutube 真空电子管，4.4mm 平衡耳放卡。DX320 / DX300 用户凭 SN 码享 65 折优惠。

AMP14 采用日本 Korg 与 Noritake 联合制作的第六代 Nutube 6P1 三极真空电子管，拥有与传统真空电子管一样温暖、迷人的音色。相比传统电子管，Nutube 6P1 使用寿命超 30000 小时，体积仅为传统电子管 30%，耗电更低，契合便携设备需求。

AMP14 通过 Nutube 电子管进行电压放大，具有浓郁胆味，听感醇厚。融合 JFET 分负载技术，实现 L-、L+、R+、R-四路平衡输出。IT之家获悉，为了更理想的声音效果，AMP14 采用两颗 JRC 音量控制芯片，负责四路音量平衡调节，最后经由四路缓冲驱动耳机。选用业内标杆 Pentaconn 原厂 4.4mm 平衡母座，声学效果优异，经久耐用。

AMP14 电子管采用阴极输入，阴极阻抗更低，减少外部干扰。AMP14 拥有出色的底噪控制，声音纯净，低频饱满有力，能带来更好的流媒体聆听体验。

DX320 / DX300 的数字部分和耳放各自拥有独立电池，为 AMP14 这种对供电要求更高的耳放卡准备了可靠的舞台。AMP14 使用两颗凌特高性能电源芯片，共 4 路 DC-DC，一路供 3.6V 供阴极，一路 14V 供阳极。此外，一路 + 8V 和一路 8V 构成喂饱各运放所需的 16V 电压摆幅。

所有 AMP14 均采用 AP 音频分析仪测试，配合 3 颗进口多圈精密电位器，经工程师手工校准匹配，呈现 Nutube 最佳的参数性能。配合 DX320/ DX300，不仅能体会到胆管纯正的松、甜、润听感，更拥有静谧深邃，谐波激荡的模拟氛围。

AMP14 兼容 DX320 / DX300 使用前请将播放器更新至当前版本固件以获得对 AMP14 的更好支持。聆听流媒体音乐时，AMP14 可能在数据缓冲过程中出现细微 WiFi 干扰噪音。正常音量下几乎不可闻。耳机灵敏度、阻抗不同，影响可能存在差异。