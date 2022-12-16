富士 X-H2 / X-T5 / X-S10 机型发布最新固件：改善部分 [设置状态] 的显示效果

IT之家 12 月 16 日消息，富士胶片近期已针对 X-H2、X-T5 和 X-S10 三款机型发布最新固件，可前往官网免费下载升级。

X-H2 固件 Ver.1.11 升级

改善以下设置状态下的显示效果

[设置状态]

胶片模拟：设置为 NOSTALGIC Neg 模式，或者 ETERNA BLEACH BYPASS 模式时；

镜头调整优化器：设置为“开”时；

光滑皮肤效果：设置为“强”或者“弱”时；

镜头光圈数值：设置为 F10-F18 时

最新固件下载地址：点此链接。

X-T5 固件 Ver.1.01 升级

改善以下设置状态下的显示效果

[设置状态]

胶片模拟：设置为 NOSTALGIC Neg 模式，或者 ETERNA BLEACH BYPASS 模式时；

镜头调整优化器：设置为“开”时；

光滑皮肤效果：设置为“强”或者“弱”时；

镜头光圈数值：设置为 F10-F18 时

提升了相机操作稳定性

最新固件下载地址：点此链接。

IT之家了解到，富士 X-T5 采用背照式 4020 万像素传感器“X-Trans CMOS 5 HR” 和高速图像处理引擎“X-Processor 5”，其紧凑型机身比前代机型更小更轻，而且还具有更多稳定性能，包括最高可达 7.0 档的五轴机身防抖功能。

X-S10 固件 Ver.2.61 升级

改善以下设置状态下的显示效果

当“自动对焦模式”设置为“区域”，“AF 点显示”设置为“开”，AF 白色对焦框偶尔显示不准确的现象。

最新固件下载地址：点此链接。