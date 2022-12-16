GOG 喜加一：动作角色扮演游戏《海洋之王》，GTX 960 可畅玩

IT之家 12 月 16 日消息，动作角色扮演游戏《海洋之王》现可在 GOG 游戏商城免费领取。

据介绍，该作是一款动作角色扮演游戏，场景设定在一个致命的海盗世界中。在凶猛的情节中，您将努力夺回被夺走的一切，并在充满战斗，失落的岛屿与宝藏的奇妙世界中展开史诗般的冒险。一个充满着惊叹的角色和惊险任务的宇宙将会让您努力成为所有海盗之王。

游戏介绍：

故事: 一系列的任务将指导您的旅程，发现 King of Seas（海洋之王）世界中的有趣的角色，这些角色将会引导您进入史诗般冒险的下一个阶段。

程序化生成: 潜入茂盛的程序化生成世界，不断刷新每个新游戏的探索机制。

动态世界: 这世界会对您的每一个行动做出反应，海军路线会发生变化，每个被征服的定居点都难以适应，将不断给您带来更多挑战。

地图: 浓雾将会使目标前进的方向充满阻碍，毕竟您不会想要失去探索的乐趣吗！？

导航系统: 大气层效应会影响游戏。在暴风雨中航行要自己承担风险，躲避敌人并始终牢记仔细观察风向以便在战斗中掌控。策略从这里开始。

船舶定制: 通过装备和技能系统可提供五种高度可定制的船舶，就像是任何真正的角色扮演游戏！

作战系统: 不仅有大炮的射击和航海策略，而且还有速度和奇观，多亏超过 20 多种技能供您选择以及三个可适应任何游戏风格的才能。