《项塔兰》（Shantaram）第一季最后一集已于今天播出，消息称苹果不再续订该剧

IT之家 12 月 17 日消息，《项塔兰》（Shantaram）第一季最后一集已经于今天播出，而消息称苹果已经不再续订该剧。《项塔兰》讲述了由查理・汉纳姆（Charlie Hunnam）饰演的林・福特（Lin Ford）曾是一名银行抢劫犯，搬到孟买并试图重塑自己。它是根据格雷戈里・大卫・罗伯茨（Gregory David Roberts）的畅销书改编的，该书已售出超过 600 万册。

该剧受新冠疫情的影响于 2020 年暂停制作，随后由于节目统筹埃里克・沃伦・辛格（Eric Warren Singer）的离开该项目又被搁置了一段时间。目前还不清楚苹果公司为什么不再续订了这个节目。Deadline 报道说，它没有像 Apple TV + 上的其它内容那样受欢迎。

IT之家了解到，该剧改编自格里高利・大卫・罗伯兹的著名同名小说，讲述一个澳大利亚男人精彩的犯罪历史、江湖人生：Lin Ford 曾是理想主义者，此后却抢银行、吸毒、无恶不作。他从重刑监狱中逃出来，一路到了印度孟买，这个通缉犯在这里大隐隐于市，书里写下了他复杂的人生故事，以及孟买的城市百态、爱恨情仇。小说作者罗伯兹本人的经历就很复杂，Ford 的故事中有他的影子，但《项塔兰》是一本虚构小说，并非现实作品。