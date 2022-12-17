SpaceX 第 200 次发射任务完成，将 O3b mPower 1/2 卫星送入轨道

IT之家 12 月 17 日消息，当地时间周五（12 月 16 日），SpaceX 实现了具有里程碑意义的第 200 次轨道飞行任务，为卢森堡-法国卫星电信网络公司 SES 发射了一对新型通信卫星，名为 O3b mPower 1 号和 2 号。

美国东部时间下午 5 点 48 分（北京时间今天 6:48）， 一枚猎鹰 9 号火箭从佛罗里达州卡纳维拉尔角太空部队站的 40 号航天发射场发射升空，在升空不到九分钟后便返回并安全降落在大西洋中一艘无人回收船上。

据悉，这是这台助推器的第八次返回着陆，也是是 SpaceX 全系列火箭的第 200 次轨道飞行任务（猎鹰 1 号在 2006 年至 2009 年间飞行了五次飞行，猎鹰 9 号于 2010 年 6 月 4 日首飞，还有重型猎鹰火箭的四次飞行）。值得一提的是，猎鹰 9 号现已执行了 191 次飞行任务，其中仅 2022 年就达到了创纪录的 57 次。

在第二阶段中，O3b mPower 1 号和 2 号卫星将被后面级送入预定的 MEO 地球轨道，计划在发射后约两小时内完成部署。

相对于星链和 OneWeb，O3b mPower 是该公司计划中要发射的 11 颗高吞吐量和低延迟卫星计划星座中的第一次任务，旨在为地表用户提供 Tbps 以上的全球宽带连接，这两颗卫星都基于波音 BSS-702X 卫星总线，配备相控阵天线，可提供多达 5000 个点波束，为地面用户分配数百 Gbps 的容量。

IT之家了解到，SES 计划在 2023 年再发射六颗 O3b mPower 卫星，在 2024 年再发射三颗。