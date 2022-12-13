输给 SpaceX 后，蓝色起源再次投标新一轮的 NASA 月球登陆器合同

IT之家 12 月 13 日消息，在去年投标阿尔忒弥斯登月飞船计划输给了 SpaceX 之后，贝索斯的蓝色起源又再次卷土重来，在新一轮的登月飞船招标中进行了投标。

SpaceX 以星舰为基础开发的 HLS 载人登月器将用于 NASA 重返月球计划的初期任务，但 NASA 的目标是长期维持在月球表面的活动，并计划建造一个月球基地。因此，NASA 在三月时宣布了新一轮的“SLD（持续月球发展）”计划，再次招标可以支持长时间、多次往返月球活动所需的登陆器。

IT之家了解到，SpaceX 将以上个月增加的 11.5 亿美元开发补助直接用于开发新计划的产品。而参与招标的竞争对手还不少，包括蓝色起源、洛克希德・马丁、波音三巨头，再加上 Astrobotic 与 Honeybee Robotics 所组成的“国家队（National Team）”，以及由诺格和 Dynetics 组成的新团队。

除 SpaceX 外，其余团队都尚未拿出参考设计，因此尚不清楚和第一轮招标提出的设计有何不同。如果一切顺利的话，NASA 预计将在 2023 年 6 月公布 SLD 的中标者，但首飞预计最快也要等到 2030 年前后了。