苹果 iPhone 14 卫星紧急求救和卫星查找功能扩展到英国、法国、德国和爱尔兰

IT之家 12 月 14 日消息,苹果公司今天宣布将通过卫星紧急呼救(Emergency SOS via Satellite)和通过卫星查找我的功能(Find My via satellite)扩展到英国、法国、德国和爱尔兰。

iPhone 14 用户现在可以在手机和 Wi-Fi 覆盖不到的情况下与紧急服务机构联系,通过卫星紧急求救功能的电话将被转接到当地紧急服务机构。

苹果公司的卫星紧急求救功能向所有运行 iOS 16.1 系统的 iPhone 14 系列用户提供,并在两年内免费使用。其目的是让 iPhone 用户在户外没有手机或 WiFi 连接的情况下,利用卫星连接拨打紧急电话。

苹果公司表示,随着 iOS 16.2 的发布,如果由于蜂窝或 Wi-Fi 连接不可用而导致电话无法接通,拨打当地紧急服务号码的用户将自动转到欧洲紧急电话 112,即使他们没有拨打 112,也能通过卫星利用紧急求救。

上个月,卫星紧急求救功能在美国和加拿大推出,当时,苹果公司表示,该功能将在 12 月扩展到法国、德国、爱尔兰和英国。据苹果公司称,明年将对更多国家提供支持。

IT之家了解到,卫星连接也可用于在没有 WiFi 或蜂窝网络连接的情况下通过 Find My 应用更新 Find My 的位置。