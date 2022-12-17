处理速度最快提升 58%，Linux 6.2 合并索尼工程师的 exFAT 文件系统代码

IT之家 12 月 17 日消息，作为 32 位 FAT32 文件格式的继任者，微软于 2012 年推出了 64 位的 exFAT（Extended File Allocation Table）文件系统。7 年后的 2019 年，微软宣布在 Linux 平台上支持 exFAT 格式。又 3 年之后的现在，Linux 6.2 将会合并来自索尼的新 exFAT 代码，让创建和索引文件更快。
这些 exFAT 代码来自于索尼工程师 Yuezhang Mo，他发现减少目录项的重复遍历可以大大提升 exFAT 的性能。这种优化在低端 CPU 环境下提升尤为明显。
IT之家了解到，索尼工程师 Yuezhang Mo 解释说:
在遍历了所有的目录条目后，无论是否有足够的空目录条目，都要提示空目录条目。
在这次提交之后，要这样提示空的目录项。
1. 如果有足够的被删除的目录项，则提示被删除的目录项。
2.无论是否足够，都要提示群集链末端的已删除和未使用的目录条目（由本次提交添加）。
3. 如果没有任何空的目录条目，则提示新集群中的空目录条目（通过本次提交添加）。
这样就避免了对目录项的重复遍历，减少了 CPU 的使用，提高了创建文件和目录的性能（尤其是在低性能 CPU 上）。
为了得出这个结论，我们用 5000 个文件进行了测试。值得注意的是，改进的程度随着文件大小的增加而扩大。处理速度最快可以提升 58%。测试是在 SABRE i.MX6 Lite 开发板上进行的，使用 Class 4 SD 卡。