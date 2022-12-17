处理速度最快提升 58%，Linux 6.2 合并索尼工程师的 exFAT 文件系统代码

IT之家 12 月 17 日消息，作为 32 位 FAT32 文件格式的继任者，微软于 2012 年推出了 64 位的 exFAT（Extended File Allocation Table）文件系统。7 年后的 2019 年，微软宣布在 Linux 平台上支持 exFAT 格式。又 3 年之后的现在，Linux 6.2 将会合并来自索尼的新 exFAT 代码，让创建和索引文件更快。

这些 exFAT 代码来自于索尼工程师 Yuezhang Mo，他发现减少目录项的重复遍历可以大大提升 exFAT 的性能。这种优化在低端 CPU 环境下提升尤为明显。

IT之家了解到，索尼工程师 Yuezhang Mo 解释说: