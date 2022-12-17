自己换屏 129.99 美元，iFixit 推出谷歌 Pixel 7/7Pro 适配零件

IT之家 12 月 17 日消息，国外知名维修团队 iFixit 深化和谷歌的合作，在今年 11 月提供整套 Pixel 6a 零件之后，于今天再次宣布为 Pixel 7 和 Pixel 7 Pro 两款机型提供零件。

Pixel 7 的屏幕总成（6.3 英寸 1080*2400 AMOLED）售价为 129.99 美元（约 906 元人民币）；4270mAh 容量电池售价为 42.99 美元（约 300 元人民币）；后置主摄像头为 89.99 美元（约 627 元人民币）；后置超广角镜头售价为 42.99 美元（约 300 元人民币），石墨片（覆盖电池和主板的下部）、黑色硅胶垫（覆盖 石墨片）和显示器粘合剂售价均为 3.99 美元（约 28 元人民币）。

Pixel 7 Pro 的屏幕总成（6.7 英寸 1440 x 3120 像素 AMOLED，带有“集成指纹读取器”）售价为 199.99 美元（约 1394 元人民币）；4926mAh 容量电池售价为 42.99 美元（约 300 元人民币）；整个后置三摄总成售价为 152.99 美元（约 1066 元人民币）。

iFixit 还提供了全套所需的维修套装，意味着你的 Pixel 7 和 Pixel 7 Pro 如果出现了故障，完全可以购买这些零件自己维修。