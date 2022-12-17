展开 17.3 英寸 / 折叠 13.3 英寸，消息称三星明年将推可折叠笔记本

IT之家 12 月 17 日消息，援引韩媒 The Elec 报道，三星计划在 2023 年推出一款 17.3 英寸的可折叠笔记本，在折叠状态下屏幕尺寸为 13.3 英寸。这款可折叠屏幕来自于自家供应链三星显示（Samsung Display），在价格方面会比其它友商更有竞争力。

报道中还指出三星原本计划于 2022 年推出 17.3 英寸的可折叠笔记本，但是不知道因为什么原因而推迟。

IT之家了解到，报道中还指出包括惠普在内的诸多厂商都计划在 2023 年推出可折叠笔记本。惠普计划推出的 17 英寸可折叠屏幕由 LG 提供，折叠之后尺寸为 11 英寸。这款笔记本上市之后将会成为三星可折叠笔记本的直接竞争对手。

2022 年已经上架的可折叠笔记本还包括华硕 ZenBook 17 Fold 和联想 ThinkPad X1 Fold Gen 2。其中华硕 ZenBook 17 Fold 采用 17 英寸京东方屏幕，折叠之后为 12.6 英寸；而联想 ThinkPad X1 Fold Gen 2 配备 16.3 英寸 OLED 显示屏，可折叠成 12 英寸设备。

不过这些可折叠笔记本的售价都非常昂贵，消费者对这种类型的笔记本需求并不会很大。