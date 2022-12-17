获 OPPO 百亿资金投入，李杰称“一加未来三年硬件综合净利润率可以为 0”

IT之家 12 月 17 日消息，在今天下午举行的一加 9 周年活动中，刘作虎宣布 OPPO 一加正式开启双品牌。

IT之家获悉，OPPO 未来三年将给一加投 100 亿；OPPO 研究院、研发部门的领先技术向一加倾斜，一加更专注性能赛道；一加入驻 OPPO 全国超 5000 家线下门店；一加享用 OPPO 超 1000 家售后网点。

一加中国区总裁李杰在周年庆上表示，一加未来依旧专注做好产品，OPPO 投入的 100 亿资金将主要用于产品研发，以打造兼具极致性能和质感设计，拥有旗舰体验的精品。要真正做好产品并不容易，这意味着一加需要投入大量的资金与技术，在一款产品上同时将性能和设计做到行业顶尖水准。一加有信心也有决心做好每款产品。

李杰表示，为了做好产品，一加将不惜成本，未来三年一加硬件综合净利润率可以为 0。在产品研发过程中有许多显性及隐性成本投入，在做好产品的理念支持下，一加在利润率做出让步，确保一加每一款产品都能达到极致性能和质感设计，为用户带来旗舰的体验。

另外在一加 9 周年活动上，新版一加社区 App 发布，带来全新的产品和视觉风格、更轻快流畅的内容体验、更科学的成长体系和信息流展示。