极星 Polestar 将参加 CES 2023，展示其如何通过 AI 监控驾驶员行为

IT之家 12 月 18 日消息，极星（Polestar）计划于 1 月在拉斯维加斯的消费电子展 (CES) 上展示其“Smart Eye”驾驶员监控技术，以确定司机是否能够专心开车而非滥用目前还不成熟的“自动驾驶”。

据介绍，极星的 Smart Eye 技术采用了两个闭环高级驾驶监控摄像头，可以追踪司机头部、眼睛和眼睑的运动并触发警告声音或消息，甚至可以在检测到司机驾驶分心时，或者在发现司机疲劳驾驶 / 有打瞌睡迹象时让汽车停下来。

官方表示，Smart Eye 与车道保持、自适应巡航控制等其他辅助驾驶功能相结合，有助于确保司乘安全。

极星首席执行官 Thomas Ingenlath 表示：“这项技术可以解决一些常见的致命事故起因，通过 AI 技术确保司机在驾驶途中能够保持注意力集中，帮助挽救更多生命，同样也能够在他们没有或无法及时采取措施时启动预防措施。”

以美国为例，驾驶员在开车途中玩手机是美国分心导致的驾驶事故中最主要的原因。NHTSA 表示，2020 年有 3142 人因分心驾驶而死亡。

IT之家了解到，极星不是第一家，而且相信也不会是最后一家使用这种措施保护司机驾驶安全的车企。例如特斯拉在 2020 年年中就启用摄像头来监控司机的行为，而通用汽车之前也为其超级巡航系统配备了驾驶员监控系统，福特同样也为其蓝色巡航配备了驾驶员监控系统，Lucid 也将其驱动程序监控作为其 DreamDrive 套件的主要着力点，相信后续还会有更多车企选择采用摄像头或基于 AI 来帮助司机专心驾驶。