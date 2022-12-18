劳斯莱斯首款纯电动车闪灵上市：双门四座轿跑，售价 575 万元起

IT之家 12 月 18 日消息，劳斯莱斯首款纯电动车闪灵昨日正式上市，中国市场的起售价为 575 万元，目前已经开始接受国内客户预定，新车将于 2023 年第四季度末开启交付。闪灵定位为双门四座纯电轿跑车型，基于全铝“奢华架构”打造而来，CLTC 工况续航里程 585 公里，0-100km / h 加速 4.5 秒。

劳斯莱斯闪灵定位为“超豪华电动超级双门轿车”，采用双门 4 座 GT 造型设计，外观沿用燃油版车型家族化设计语言，前脸由标志性帕特农神庙格栅 + 两侧分体式大灯组成，且双门轿跑的车身结构也显得非常运动。帕特农神庙式进气格栅采用抛光的不锈钢打造，是劳斯莱斯史上最宽的前格栅。

闪灵与魅影采用了相同的双开门布局与溜背式车身，车身尺寸方面，新车长宽高分别为 5453/2080/1559mm，轴距为 3210mm。劳斯莱斯闪灵整车重量 2975kg，用上了非常大的 23 英寸轮毂。

劳斯莱斯闪灵将拥有舒适和高度优化的驾驶体验，搭载了劳斯莱斯称之为 Planar Suspension 的一系列功能，该公司称其为“魔毯之旅”，利用车辆的质量来抑制道路上的小而高频的振动。转弯时车辆会对 18 个传感器进行监控，四个轮胎可以独立运转防止颠簸。

▲ 闪灵还延续了空灵的星空主题，还是首款采用了星空车门的车型

在车内，劳斯莱斯闪灵将搭载基于宝马第 8 代 iDrive 平台而开发的 Spirit 信息娱乐系统座舱，号称工程师已经在 2.5 万公里的道路上测试了劳斯莱斯闪灵，以确保车辆能够响应与“气候、地面速度、道路类型、车辆状态和驾驶风格”相关的数据。

动力方面，目前闪灵仍在持续优化，最终的动力、加速表现和续航里程数据仍在不断完善中。根据初步数据预计，新车 CLTC 综合工况续航里程 585 公里，最大功率 430kW，扭矩 900N・m，0-100 公里 / 小时加速时间 4.5 秒。

IT之家了解到，劳斯莱斯闪灵标志该品牌向完全电气化迈出了第一步，该公司表示将在 2030 年实现这一目标。这与劳斯莱斯的母公司宝马（BMW）形成鲜明对比，后者尚未宣布何时过渡到 100% 电动汽车。