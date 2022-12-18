LG 将于 CES 2023 推出 ARTCOOL Gallery 画廊空调，带有 27 英寸 LCD 显示屏

IT之家 12 月 18 日消息，LG 电子现宣布 ，准备在 2023 年国际消费电子展上推出其最新的 ARTCOOL Gallery 空调。

据介绍，这款空调拥有 27 英寸 LCD 屏幕，支持 LG ThinQ 应用，它还可以通过 LG 的 DUAL Inverter Compressor 和 3 向间接气流进行制冷和制热，通过 AI Dry 提供更卫生的气流。

ARTCOOL Gallery 这块 LCD 屏可以显示你想要的任何内容，而且屏幕上镶有精致的框架，给人的印象就好像是一件带框架的艺术品，而不是空调。

借助 LG ThinQ 应用，捏可以从选择你喜欢的内容，例如图片或视频，当然也可以使用随附的智能遥控器或通过移动应用管理，用户可以从任何位置选择所需的功能，也可以实时监控设备状态。

IT之家了解到，这款新的 ARTCOOL Gallery 空调配备了 LG DUAL Inverter Compressor，可提供节能制冷、制热、除湿选项，比传统家用空调节省 70% 的电力，而且可以实现三向气流，以提供适合房间大小的间接气流。

此外，它可以在 20 分贝的噪音水平下运行，并在睡眠模式下关闭其“隐藏”的底部叶片，以免打扰或扰乱用户的休息。

这款空调将在 1 月 5 日至 8 日在 CES 2023 上出现在 LG 展位（#15501）上，届时还将包括其他的最新创新性内容。