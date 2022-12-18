中国喷气式客机首次进入海外市场，国产 ARJ21 今日交付印尼翎亚航空

IT之家 12 月 18 日消息，据央视报道，我国自行研制具有完全自主知识产权的喷气式支线客机 ARJ21 今天正式交付首家海外客户印尼翎亚航空，这是中国的喷气式客机首次进入海外市场，对于建设“一带一路”、构建“双循环”新发展格局具有重要意义。

据介绍，此次交付翎亚航空的 ARJ21-700 飞机为 95 座全经济舱布局，客舱内饰、旅客座椅以及外部涂装均为客户定制化设计，其中旅客座椅采用了全皮质座椅面料。

IT之家了解到，中国商飞 ARJ21 是一种新型涡扇支线飞机，科研代号为 ARJ21（全写为 “Advanced Regional Jet”，即 21 世纪新一代支线飞机），由中国商用飞机有限责任公司研制。

ARJ21 设计有四种不同的机型，包括基本型、货运型和公务机型等系列型号。客机型能设置 78-90 个座位。

ARJ21 飞机是我国第一款自主研制、具有完全自主知识产权的新型涡扇支线飞机，于 2002 年 4 月经国家批准立项，2016 年 6 月 28 日成功首航，实现了我国航线上国产喷气客机零的突破。

▼ 四款飞机的基本参数

ARJ21 飞机是中短程涡扇支线客机，航程 2225-3700 公里，主要用于满足从中心城市向周边中小城市辐射型航线的使用要求，具有良好的高温性能、抗侧风能力和夜航运营性，现已交付运营近百架，开通 300 多条航线，通航 100 多座城市，安全运送旅客超 560 万人次，飞机的安全性和可靠性得到了验证。