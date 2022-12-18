三星电子会长李在镕会见宝马董事长齐普策，加强电动汽车电池合作

IT之家 12 月 18 日消息，据韩联社报道，三星电子会长李在镕 17 日会见访韩的宝马集团董事长奥利弗・齐普策，双方讨论合作事宜。这是自李在镕 7 月份到欧洲出差以来，两人的第二次会面。

据三星电子介绍，李在镕在位于仁川永宗岛的宝马驾驶中心会见齐普策等宝马高管，双方商定加强两家公司的合作，包括宝马最新款电动汽车搭载三星 SDI 制作的“P5”电池等项目。

在商务会议之前，两位负责人参加了 10 辆宝马新 i7 的交接仪式，这是其首款旗舰电动汽车轿车，这些车是三星关联公司的一些 CEO 购买的。

IT之家了解到，三星和宝马的合作关系可以追溯到 2009 年，当时双方首次宣布将合作开发电动车电池。从宝马的第一辆电动车 i3 开始，2015 年的 i8 以及 2021 年的 iX 和 i4 都装有三星 SDI 的高性能锂离子电池，iX 和 i4 都采用第五代电池。

2014 年，两者巩固了他们的伙伴关系，承诺扩大电池单元的供应和海外业务，并开发新的电池材料。五年后，三星 SDI 与宝马签署了另一项协议，在未来 10 年供应价值 4 万亿韩元（约 213.2 亿元人民币）的电动车电池。目前，在蓬勃发展的电动车市场的推动下，这家电池巨头已经将数量增加了三倍，规模超过预期。

尽管美国国家公路交通安全管理局在 8 月份报告了三星 SDI 电池单元的缺陷，但两者之间的伙伴关系似乎不可动摇。宝马公司以电池起火的潜在风险为由，召回了包括 2022 年生产的宝马 i4 eDrive40 和 i4 M50 以及 2022-2023 年生产的 iX xDrive50 和 iX M60 在内的共计 83 辆电动汽车。

除了宝马，其它与三星 SDI 关系密切的汽车制造商包括大众、Stellantis、福特、Rivian 和 Lucid。这家电池巨头最近宣布要生产下一代圆柱形电池单元，暗示将扩大其客户群。与现有的直径为 21 毫米的电池相比，直径为 46 毫米的电池的能量容量增加了 5 倍，输出量增加了 6 倍。