奔驰召回超 7 万辆进口及国产汽车，涉及 12V 蓄电池、主机软件等问题

IT之家 12 月 18 日消息，据国家市场监督管理总局网站，梅赛德斯-奔驰（中国）汽车销售有限公司、北京奔驰汽车有限公司日前根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求，向国家市场监督管理总局备案了召回计划，计划召回以下车辆。

一、梅赛德斯-奔驰（中国）汽车销售有限公司、北京奔驰汽车有限公司

自 2023 年 1 月 20 日起梅赛德斯-奔驰（中国）汽车销售有限公司召回生产日期在 2018 年 1 月 11 日至 2022 年 6 月 29 日期间的部分进口 CLS、E 级汽车，共计 11353 辆。

自 2023 年 1 月 20 日起北京奔驰汽车有限公司召回生产日期在 2018 年 10 月 18 日至 2021 年 3 月 8 日期间的部分国产 E 级汽车，共计 59177 辆。

IT之家了解到，本次召回范围内的部分车辆后备箱中 12V 蓄电池的固定装置可能无法承受意外碰撞带来的负载，造成蓄电池位移。极端情况下，蓄电池与电气连接断开，导致紧急呼叫、电动座椅调节、危险警告灯、自动车门解锁等安全防护功能失效，存在安全隐患。

梅赛德斯-奔驰（中国）汽车销售有限公司和北京奔驰汽车有限公司将通过梅赛德斯-奔驰授权经销商，免费为召回范围内车辆安装 12V 蓄电池附加固定装置，以消除安全隐患。

二、北京奔驰汽车有限公司

自 2022 年 12 月 30 日起，召回生产日期在 2022 年 7 月 14 日至 2022 年 9 月 9 日期间的部分 EQE 汽车，共计 950 辆。

本次召回范围内部分车辆的右前转向节可能存在裂纹，且裂纹会随驾驶时的载荷而变大。极端情况下可能导致转向节断裂，影响车辆的操控性，增加发生碰撞的风险，存在安全隐患。

北京奔驰汽车有限公司将通过梅赛德斯-奔驰授权经销商，免费为召回范围内车辆更换右前转向节，以消除安全隐患。

三、北京奔驰汽车有限公司

自 2022 年 12 月 16 日起，召回生产日期在 2021 年 7 月 2 日至 2021 年 10 月 21 日期间的部分国产 GLC 汽车，共计 4877 辆。

本次召回范围内车辆由于主机软件设计问题，导致主机控制单元软件向通讯模块提供的车辆位置数据不准确。在自动或手动触发紧急呼叫时，发送给梅赛德斯-奔驰紧急呼叫中心的车辆位置出现偏差，可能导致发生事故时救援延迟，存在安全隐患。

北京奔驰汽车有限公司将通过梅赛德斯-奔驰授权经销商，免费为召回范围内车辆更新主机控制单元软件，以消除安全隐患。