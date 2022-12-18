Magnetar Audio 推出 UDP800 高端 4K 蓝光播放器，支持 HDR10+ 和杜比视界

IT之家 12 月 18 日消息，Magnetar Audio 发布了 UDP800，这是一款新的高端 4K UHD 蓝光播放器，支持 HDR10+ 和杜比视界等，售价 1332.5 欧元（当前约 9861 元人民币）。

Magnetar 表示：UDP800 4K UHD 蓝光播放器配备了联发科 MT8581 芯片组，支持 4K UHD 和 HDR，包括杜比视界和 HDR10+，提供清晰锐利的画面图片和丰富的色彩。

IT之家了解到，该设备尺寸为 430 毫米 x 300 毫米 x 90 毫米，最高功率 30W，支持 UHD 蓝光、蓝光、蓝光 3D、DVD 视频、DVD 音频、AVCHD-SACD、CD、Kodak Picture CD、CD-R / RW、DVD±R / RW、DVD±R DL、BD-R / RE 格式光盘。该设备最高支持 7.1 声道 / 192kHz PCM 的 HDMI 音频输出。

Magnetar UDP800 的其他卖点包括其高级数字模拟转换器，其中包括 Burr-Brown PCM 1795 DAC 处理器和 MUSES8920 OP-AMP，用于“发烧友音质”，以及带有独立金属外壳的高功率变压器，可以降低噪音。