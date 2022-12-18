京东方：MLED 是公司布局下一代显示的重要平台

IT之家 12 月 18 日消息，根据京东方本周披露的投资者关系活动记录，京东方在电话会议上谈及供应链时表示，截至 2021 年，公司在全球范围内的供应商共 5200 家左右，供应链本地化率达 72%，在供应保障、成本管控及贸易风险维度均体现优势，在行业内具备较强竞争力。

京东方表示，除了与供应商保持良好的合作关系外，公司还通过与客户、供应商、科研机构等共同搭建联合实验平台等措施，共同开发行业领先技术，通过技术迭代来替代部分关键部品，有效降低供应风险。同时，公司在产业链方面持续积极布局，以促进产业链更好地可持续发展。目前，公司已通过自身及产业基金助力数十家上游材料、设备伙伴快速健康成长。

MLED 方面，京东方称根据国家十四五规划，国家将大力支持新型显示产业发展，Mini / Micro 显示被行业公认为下一代新型显示之一。京东方为加快物联网转型，落实“屏之物联”战略，优化整合“1+4+N + 生态链”业务构架，MLED 业务为其中重要一环，是京东方布局下一代显示的重要平台。

IT之家了解到，京东方指出，公司成为华灿控股股东后，将加强双方与上下游资源协同和产业协同，通过京东方的技术、管理、资源优势，有效整合产供销资源，赋能产业链，丰富产品结构，提升产品竞争力，拓展应用市场，加快 Mini / Micro LED 前沿技术研发及产品落地。华灿光电是行业前列的 LED 芯片及先进半导体解决方案供应商，其掌握的 Mini / Micro LED 芯片核心技术，能够与京东方先进的半导体显示技术、高速转印技术共同组成京东方 MLED 业务战略的技术基石。