一文看懂基站接口如何防水

家里的电器最怕受潮了，小到收音机，大到电视电脑，都需要一个干燥通风的环境。好在这些电器都有房子的庇护，风吹不着，雨淋不着，基本不存在进水的隐患。

那基站呢？现在的基站大多是分布式基站，由 BBU、RRU 和天馈系统（也就是我们俗称的天线）组成。BBU 一般安装在室内机房或室外机柜中，没什么防水需求。RRU 和天线本身外壳都是防水的，一般的风吹雨淋也没有问题。而 BBU 和 RRU 之间的接口，一端的接口在室内，另一端的接口在 RRU 的维护窗内，也都淋不着雨。

所以日常需要重点做防水处理的，就是 RRU 和天线相连的接口。也就是 RRU 的 ANT 接口和天线的 ANT 接口。

在介绍具体的防水方法之前，先为大家科普下 RRU 一般有哪些接口，下面这幅图就是一款具有代表性的 RRU 外观图。

标注序号 接口标识 接口说明 1 AISG/MON AISG 设备接口 MON 外部监控口 LMT 操作维护以太网接口 2 GND 保护地接口 3~6 ANT4 R8854 发射 / 接收天线口

那这些接口是如何进行防水处理的呢？下面我们来详细介绍一下。

ANT 接口防水方案

ANT 接口是 RRU 上数量最多的接口，其作用是和天线相连接，目前主流有两种防水方案。

冷缩管防水方案

冷缩套管其实就是一根有弹性的管子，当拉出管子内部支撑的塑料螺旋条后，管子靠弹性回缩力收缩，牢牢地包裹在线缆接口的外侧，密封紧密，可起到防水防潮防尘的作用。

RRU 的 ANT 接口采用冷缩套管进行防水处理的步骤如下。

1、将冷缩套管套在待安装的线缆上，然后将线缆连接器安装到 RRU 的 ANT 接口。

2、在距离 RRU 根部约 130 mm 处（也就是约一个冷缩套管的长度），均匀重叠缠绕 3 圈防水绝缘胶带，用以扩充线径。

3、将冷缩套管推至 RRU 根部，绕着线缆螺旋式向下抽拉冷缩套管芯绳，拉芯绳的同时将冷缩套管向 RRU 根部推，直到冷缩套管在连接器根部附近牢牢收缩抱紧，防水处理就完成了。

“1+3+3”防水方案

所谓的“1+3+3”防水处理是指“一层绝缘胶带 + 三层防水胶带 + 三层防紫外线胶带”（1+3+3）的防水方式。目的分别是一层绝缘胶带（防止漏电），三层防水胶带（防水），最外层三层防紫外线胶带（保护防水胶带，防止日晒老化，失去防水作用）。

实际应用中，大部分天线的 ANT 接口使用的都是“1+3+3”的防水方法。

处理时，首先要清除线缆接头上的灰尘、油垢等杂物。然后依次缠绕一层绝缘胶带，三层防水胶带和三层防紫外线胶带。最后，用黑色防紫外线扎带将胶带两端扎牢，防止开胶。

为了达到最佳防水效果，缠绕胶带的方式也很有讲究。

1、缠绕一层绝缘胶带：

按照接头旋紧的方向，自上而下以半重叠方式在接头上缠绕一层电气绝缘胶带，上层胶带覆盖下层胶带的 1/2。

2、缠绕三层防水胶带：

首先，均匀拉伸防水胶带。接着，按照接头旋紧的方向依次自下而上、自上而下、自下而上地缠绕三层，注意上层胶带覆盖下层胶带的 1/3，防止雨水渗漏。缠绕过程中不要截断胶带。缠绕完成后，应反复用双手握捏，保证胶带和线缆、线缆接头粘合牢固。

3、缠绕三层防紫外线胶带：

缠绕方向与缠绕防水胶带相同。采用自然的力度拉伸和缠绕防紫外线胶带即可，注意上层胶带覆盖下层胶带的 1/2。

4、固定胶带两端：

扎口处注意保留 3 mm 的多余扎带，防止高温天气胶带膨胀。

电调天线接口防水方案

如果天线设备使用的是电调天线的话，防水处理方法又略有不同。电调天线一般通过 RCU 电调天线控制器与 RRU 的 AISG 接口相连。在 RRU 侧，AISG 线缆无需做防水处理。

在电调天线侧，RCU 两端采用不同的防水处理方式：

1、RCU 连接电调天线的接头处，采用上文提到的“1+3+3”的方式进行防水。

2、RCU 连接 AISG 线缆的接头处，缠绕两层防紫外线胶带。注意防紫外线胶带第一层应自上而下缠绕，第二层自下而上缠绕。也就是说，最外圈一层的胶带必须从下至上缠绕，防止水滴渗透。

未使用接口防水方案

对于 RRU 未使用的接口，也需要进行防水保护。保护措施是将防尘盖缠绕两层防紫外线胶带。

1、检查未使用的接口是否有防尘盖。

2、缠绕两层防紫外线胶带。按照接头旋紧的方向，第一层应自上而下缠绕，第二层自下而上缠绕，缠绕后与盖子下底面齐平。胶带边缘用扎带扎紧。

上述就是各线缆接口位置的主要防水措施啦。除此之外，小编也为大家总结了一些日常防水注意事项~

设备在库房存储时尽量不要拆除保护设备的包装。如果拆除了设备的包装，那设备就有受潮的风险了，必须要在 72 小时内将设备上电。

设备下电维护的时候也要注意，下电时间尽量不要超过 72 小时。

基站防水不容有 "湿"，通信保障风雨兼程。看来基站设备和咱们一样，都是劳碌命！

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