中国台湾日月潭大旱让游客捡回一年前 iPhone 11 Pro Max，防水袋 “护体”手机无恙

IT之家4月11日消息 外媒 9to5 Mac 报道，据中国台湾新闻网报道，一名游客将 iPhone 11 Pro Max 丢在中国台湾日月潭，时隔一年后，他的 iPhone 11 Pro Max 得以找回。

据该网站报道，“50 多年来中国台湾最严重的干旱对一位幸运的游客来说是个福音，他在将近整整一年前不小心掉进日月潭的 iPhone 恢复了完整的功能。”

游客陈先生在 FaceBook 群组里写道，在他掉入手机的湖泊面积退去后，其 iPhone 手机得以找回。

与其他报道中 iPhone 在结冰的湖面下停留了一个多月等不同，在这起事件中，iPhone 在陈先生出发划船前是放在塑料防水手机袋中的。中国台湾新闻网报道称，当游客丢了手机后，朋友说：“放心吧，一年后你还会看到你的 iPhone。”

“4 月 2 日，陈先生回到日月潭，想知道自己的手机是什么状态。当地人告诉他，发现手机的位置已经有五六十年没有看到水完全退去了。”

当游客把手机拿回家后，他从脏兮兮的包装袋中取出手机，发现 iPhone 完全完好无损。在进行充电后，他发现 iPhone 一切工作正常。

陈先生写道：“我只能说，手机的防水袋真的很棒! 里面没有水!” 随后，他还说：“手机丢了这么久，能找回手机，我很开心。”

苹果 iPhone 11 Pro Max 拥有 IP68 防水防尘认证，所以在水面上下到两米处应该可以坚持 30 分钟左右。在这种情况下，塑料防水袋帮助 iPhone 在湖中保护了一年多。

IT之家提醒，苹果 iPhone 虽然宣传防水，但官网表示由于浸入液体而导致的损坏不在保修范围之内。