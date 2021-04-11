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中国台湾日月潭大旱让游客捡回一年前 iPhone 11 Pro Max，防水袋 “护体”手机无恙

2021/4/11 22:22:08 来源：IT之家 作者：骑士 责编：骑士
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IT之家4月11日消息 外媒 9to5 Mac 报道，据中国台湾新闻网报道，一名游客将 iPhone 11 Pro Max 丢在中国台湾日月潭，时隔一年后，他的 iPhone 11 Pro Max 得以找回。

据该网站报道，“50 多年来中国台湾最严重的干旱对一位幸运的游客来说是个福音，他在将近整整一年前不小心掉进日月潭的 iPhone 恢复了完整的功能。”

游客陈先生在 FaceBook 群组里写道，在他掉入手机的湖泊面积退去后，其 iPhone 手机得以找回。

与其他报道中 iPhone 在结冰的湖面下停留了一个多月等不同，在这起事件中，iPhone 在陈先生出发划船前是放在塑料防水手机袋中的。中国台湾新闻网报道称，当游客丢了手机后，朋友说：“放心吧，一年后你还会看到你的 iPhone。”

“4 月 2 日，陈先生回到日月潭，想知道自己的手机是什么状态。当地人告诉他，发现手机的位置已经有五六十年没有看到水完全退去了。”

当游客把手机拿回家后，他从脏兮兮的包装袋中取出手机，发现 iPhone 完全完好无损。在进行充电后，他发现 iPhone 一切工作正常。

陈先生写道：“我只能说，手机的防水袋真的很棒! 里面没有水!” 随后，他还说：“手机丢了这么久，能找回手机，我很开心。”

苹果 iPhone 11 Pro Max 拥有 IP68 防水防尘认证，所以在水面上下到两米处应该可以坚持 30 分钟左右。在这种情况下，塑料防水袋帮助 iPhone 在湖中保护了一年多。

IT之家提醒，苹果 iPhone 虽然宣传防水，但官网表示由于浸入液体而导致的损坏不在保修范围之内

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关键词：iPhone 11 Pro Max防水

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