加拿大一 iPhone 11 手机掉入湖底 6 个月，捞出后仍能正常开机使用

IT之家3月7日消息 据外媒 CBS 报道，一位潜水爱好者 Clayton Helkenberg 和他的妻子 Heather 近日在加拿大哈里森湖底发现了一台 iPhone 11 手机，打捞并清洁干净后，手机依旧可以正常开机，并且成功找到了失主。

手机的主人 Fatemeh Ghodsi 居住于加拿大温哥华，她在 2020 年 9 月到水上公园游玩，在乘坐圆形碰碰船的时候，手机不幸落入水中。而在手机掉落前，她还用手机进行拍照，展现了水面上和朋友们游玩的景象。

她在接受外媒采访时说到：“我当时失去平衡，因此手机掉入水中。尽管她在上岸后寻求工作人员帮助，但他们说服了她，不可能在深水中找到手机。”她表示，在回到温哥华以后，感到十分心痛和绝望。

在手机丢失之后，她又买了一部新的 iPhone，并恢复了此前的部分照片、联系人等资料。

IT之家了解到，潜水爱好者 Helkenberg 有着多年的经验，在 2020 年之后便十分频繁地在湖中潜水，目的是清理湖底的垃圾、杂物，并与妻子合作开设了一个 YouTube 账号，记录他的潜水发现。该账号名为 Aquatic Monkey，其中展现了他打捞 iPhone 11 的过程。

这名潜水员表示，在 2020 年他打捞了 100 多副太阳镜、26 部手机和两部 GoPro 相机。今年他已经打捞了 35 副眼镜、5 部手机和 1 台 GoPro。

在打捞起这部白色的 iPhone 11 手机之后，他将手机放入盛有二氧化硅的干燥剂中使其干燥，并清理污垢。此后，手机便可以成功打开，但听筒和扬声器受到了损坏，电池寿命依旧为 96%。他将手机 SIM 卡拔出，并用另一个手机读取 SIM 卡中的联系人，成功找到了失主。

IT之家了解到，iPhone 11 手机有着 IP68 级别防水认证，设计时能保证在 2m 水深下保持 30 分钟不进水。但是这一案例展现了此款手机的防水能力远远超过官方防水指标。不过为了谨慎起见，其他 iPhone 手机用户不建议将手机放置在如此环境下进行测试。