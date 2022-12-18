我国首艘面向深海万米的大洋钻探船亮相，设计排水量达 4.2 万吨

IT之家 12 月 18 日消息，据中国地质调查局官微消息，12 月 18 日，由我国自主设计建造的首艘面向深海万米钻探的超深水科考船 —— 大洋钻探船在广州市南沙区实现主船体贯通，标志着我国深海探测领域重大装备建设迈出关键一步。

据介绍，大洋钻探船隶属于自然资源部中国地质调查局，设计排水量达 4.2 万吨，具备全球海域无限航区作业能力和海域超过 10000 米的钻探能力，是我国首艘超深水科考钻探船。由中船集团第七○八研究所设计，中船黄埔文冲船舶有限公司建造。

该钻探船拟配置 10 大类别先进的船载设备，形成涵盖海洋研究全领域的九大实验室，并首次配建国际一流标准的古地磁和超净实验室，总体装备和综合作业能力处于国际领先水平。

大洋钻探船于 2021 年 11 月 30 日开工建造，历时一年，完成主船体结构制作、搭载，实现贯通。后续将开展上建区域搭载、设备安装调试、码头试验等工作，预计于 2024 年全面建成。

IT之家了解到，同日，“海洋地质二号”多功能新型科考船缓缓抵靠中国地质调查局广州海洋地质调查局科考码头，标志着我国首座深水科考码头，也是国内规模最大的科考专用码头正式启用，我国深海探测基地保障能力进一步提升。

据介绍，该码头位于广州市南沙区龙穴岛东北角，占地约 300 亩，码头岸线 1000 米，建有 5 个科考船泊位，总长 700 米，陆域配套面积约 12000 平方米。码头通过支航道与广州港主航道相连，具备船舶停靠、备航补给、指挥调度、维修养护等功能，满足全球科考船停靠用水用电标准，同时具备 200 年一遇防洪能力，是中国开展大洋科考合作和深海科技创新的重要支撑设施。

“海洋地质二号”总长 85 米，型宽 22 米，型深 8 米，排水量 7224 吨，航速 12.5 节，可载员 150 人，自持力 35 天，续航力 12000 海里，DP-2 动力定位系统。配备了 150 吨主动深沉补偿海工吊、A 型架、万米光纤绞车和地质绞车、海上水文环境测量等调查设备。

“海洋地质二号”原为水下支持维护船，经过改造升级后，已成为一艘具备伴随大洋钻探船进行全球航行作业能力的多功能保障船。