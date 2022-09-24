推动新能源发展，全球首艘纯超级电容动力渡轮“新生态”号将在上海崇明投运

IT之家 9 月 24 日消息，随着新能源的不断发展，电动汽车市场获得了较大增长。与此同时，新能源船舶也在不断进步。据央视新闻昨日报道，近日，世界首艘纯超级电容动力渡轮 —— 崇明长横纯电轮渡船“新生态”号顺利抵达上海崇明。

据介绍，“新生态”号轮渡船由中国船舶上海船舶研究设计院开发设计，目前正在调试阶段，计划于 10 月底正式投入运营。作为全球首艘纯超级电容动力渡轮，“新生态”号轮渡船纯电动、零排放。“新生态”号轮渡船充电 15 分钟即可航行 1 小时，每年燃油能够节省 500 吨左右。得益于其纯电动动力，“新生态”号轮渡船航行时比普通柴油船要安静许多。

“新生态”号总长 65 米，型宽 14.5 米，型深 4.3 米，是目前为止世界上最大的配备有全回转推进器和超级电容动力的车客渡船，输出功率 2000 千瓦，航速十二节，该船可同时容纳 165 名乘客和 30 辆家用轿车（或 14 辆 5 吨标准车），之后将航行于长兴岛和横沙岛两岛渡口。

据IT之家此前报道， 8 月 8 日，我国首艘 120 标箱纯电动内河集装箱船下水。该船采用磷酸铁锂电池，纯电池驱动，每年可替代燃油 500 吨、减少有害气体排放 1520 吨。