IDC：2024 年中国手机市场有望迎来反弹

IT之家 12 月 18 日消息，研究咨询机构 IDC 发布报告称，2022 年的中国智能手机市场受到外部大环境，手机技术发展，消费者需求等方面影响，面临着前所未有的挑战。

疫情影响持续，经济环境和消费者信心需要更长时间恢复。上半年库存压力依然存在。预计 2023 年中国手机市场出货量同比下降 0.9%，降幅收窄；2024 年有望迎来反弹。

此外，近几年手机性能过剩，新品创新不足，而软件方面未出现新的“杀手级”应用，导致消费者缺乏换机动能。虽然防疫政策开始放松，但一段时间内疫情影响仍将继续限制外出，相比平板和 PC 之类的大屏终端，消费者对于主要用于移动场景下的手机需求持续下降。中国智能手机换机周期预计将会增加到 34 个月。

IT之家了解到，中国信通院 2022 年 9 月报告显示，国内市场手机出货量 2092.2 万部，同比下降 2.4%，其中，5G 手机 1510.4 万部，同比下降 0.1%，占同期手机出货量的 72.2%。

三季度出货量方面，排名第一的三星出货量为 6400 万台，排名第二的苹果为 5190 万台。紧随其后的是小米为 4050 万台、vivo 2590 万台、OPPO 2580 万台。苹果同期增长了 1.6%，而三星则是下跌 7.8%，小米下降 8.6%。vivo 和 OPPO 分别下降幅度超过 20%。

IDC 称，虽然安卓系手机品牌厂及供应链仍持谨慎观望看法，但在供应链已放缓 1.5 年、库存已经修正 3 个季度的情况下，叠加中国手机库存趋向正常化、半导体缺货缓解、新机带动手机规格提升等因素，今年 Q3-Q4 智能手机产业可望触底。