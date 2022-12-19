“威海壹号”卫星计划 2023 年发射，采用空间激光通信技术

IT之家 12 月 19 日消息，据威海日报、海洋知圈等报道，以威海命名的“威海壹号”卫星激光通信调试工作正在进行，计划明年 2 月初交付使用，将在明年上半年发射。

据介绍，“威海壹号”是威海建市以来体量最大的科技创新项目 —— 海空天一体化天基海洋信息获取关键技术研发与应用项目的子课题，是哈工大在威海本土生根发芽的重大科研项目。项目实施期为三年，去年年底正式启动，不到一年时间便取得重大进展。

该项目由威海激光通信先进技术研究院负责，“威海壹号”能够通过多源遥感信息融合和星间激光通信，实现对海洋目标的有效探测，将为渔船监管、航运安全和海洋渔业经济发展提供强有力的支撑。

“威海壹号”通过建立一个天基卫星观测平台，实现远距离、大范围对海上船只目标、海洋环境观测。

IT之家了解到，“威海壹号”卫星系统分为星载体、激光通信载荷、光学遥感载荷、VEDS 等五个分系统组成，威海激光通信先进技术研究院主要承担了“威海壹号”的激光通信分系统的技术研发与终端生产。

据悉，业界此前会用无线电波‘传信’，而现在随着空间激光通信技术的逐渐成熟，我们已经能够将空间激光通信技术广泛应用于星间、星地等链路的宽带数据传输，并逐渐向深空探测、水下和地面接入通信扩展。

“威海壹号”星地间使用激光信号通信，可以使卫星向地面传输数据时，每秒可以达到几千兆字节的速度。