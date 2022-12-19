消息称苹果退出 NFL“周日门票”转播权争夺，剩下亚马逊谷歌继续死磕

北京时间 12 月 19 日早间消息，据报道，知情人士称，苹果公司已经退出了有关获得全美职业橄榄球大联盟“周日门票”转播权的谈判。消息人士称，苹果之所以退出谈判，是觉得这一交易“没什么逻辑”，而不是苹果没有经济实力来支付传言中 NFL35 亿美元的转播权报价。

据报道，在周日直播赛事的争夺中，苹果一直被认为是一个有力的竞争者，但是苹果和 NFL 之间的谈判并不顺利，持续拉锯了好几个月。11 月，The Athletic 的一则报道称，在谈判中，苹果和 NFL 各自的期望值并不匹配。

据报道，在谈判中，苹果表示希望能够获取周日晚间比赛之外的其他赛事权益，此外苹果也对周日比赛转播权的一些限制不太满意，比如无法在国际范围内转播橄榄球比赛，另外还无法获取特定城市举办的比赛。

上周五，一家媒体报道称，苹果希望把周日橄榄球比赛和每月 6.99 美元的苹果视频会员（Apple TV Plus）捆绑起来，这样消费者无需支付额外的费用就能观看比赛。然而，在 NFL 看来，苹果这样的安排对于观众来说太慷慨了。

在苹果退出之后，“周日门票”转播权竞争者还有亚马逊和谷歌旗下的 YouTube。这两家公司之前都已经向 NFL 提出了报价，而且之前都已经进入了互联网体育赛事直播领域。

其中，亚马逊旗下的视频服务目前会转播每周四的橄榄球比赛，Youtube 推出的互联网直播电视服务中则囊括了多个体育频道。

之前有消息称，迪士尼旗下的美国知名体育电视频道 ESPN 也在争夺周日晚间的赛事转播权，不过媒体也指出，ESPN 可能不是一个有力的争夺者，在新的市场背景下，传统电视台无法承担周日橄榄球比赛的巨额版权费。

据悉，在过去 30 多年时间里，美国卫星电视巨头 DirecTV 拥有美国职业橄榄球联盟周日赛事的转播权，不过该公司的转播权将会在本赛季之后到期。

近些年，苹果和其他科技公司一样，开始对体育赛事直播“垂涎三尺”，因此这一次退出橄榄球转播权谈判有些令人感到意外。

今年初，苹果和美国职业足球大联盟签署了一个长达十年的转播权协议，从明年 2 月开始，苹果将提供每个赛季 99 美元的通票，让消费者通过视频观看足球比赛直播。

明年 2 月 12 日将是全世界知名的美国 NFL 冠军争夺赛（超级碗），苹果音乐服务将成为中场休息表演的主要赞助商。