可动态显示不同符号，苹果新专利展示未来 MacBook 背光键盘

IT之家 12 月 16 日消息，苹果最新获得的一项技术专利暗示，未来 MacBook 的背光键盘将会为每个按键提供独立光源，而且会通过可发光字形的键帽来提升耐用性。

为了提高笔记本键盘在弱光条件下的易用性，厂商通常会引入键盘背光功能，照亮按键的字母。但是由于键帽大部分都是由塑料材质制成，而键帽上的英文字母涂漆可能会随着使用而被摩擦掉，导致阅读困难。

IT之家从苹果专利描述中了解到，苹果设计了一种新型按键结构，每个键帽包括一个顶面、一个底面，以及贯穿顶面和底面的一系列穿孔。在键帽的底面上附着一个灯阵列，阵列中的每个灯都对应了一个穿孔，并连接到键帽和灯光阵列下方的底板，以及用于检测键帽对应底板的移动开关。

在一些实施例中，穿孔阵列布置成矩形网格。人类肉眼可能看不到穿孔阵列。穿孔阵列可包括至少一个具有锥形直径的穿孔。该键帽可以进一步包括至少部分透明的材料，至少部分地填充该穿孔阵列的至少一些穿孔。灯光阵列可以被控制，以通过穿孔阵列有选择地显示第一字形或第二字形。

苹果公司指出，该键盘的键帽可以用传统键盘的键帽通常不会使用到的材料（例如铝）制成。因此，键盘的键帽可以有与键盘的外壳表面的外观相匹配的顶面，而键盘的键帽周围也可以有金属表面。