留给苹果的时间不多了，北卡罗来纳州研究中心明年若不达标将失去 8 亿美元工资税减免优惠

IT之家 12 月 16 日消息，苹果计划耗资十多亿美元，在美国北卡罗来纳州的三角研究园（The Research Triangle Park）设立工程和研究中心，这个新园区将专注于机器学习、人工智能、软件工程和其它技术领域。

苹果的迁移计划已经酝酿多年，在 2018 年曝光相关收购记录之后就没有下文了。根据 The News & Observer 的研究，苹果仍计划建设北卡罗来纳州园区，但时间表未知。

不过，留给苹果的时间并不多了。如果苹果在 2023 年年底之前无法创造至少 126 个新岗位，那么苹果将失去获得国家激励措施的资格。苹果如果能够达到招聘目标，根据签署的就业发展投资补助金协议在 2061 年前可以获得超过 8 亿美元（约 55.76 亿元人民币）的工资税减免。

IT之家了解到，三角研究园据说是美国最大的研究园区，占地 7,000 英亩，拥有 300 家公司，雇用了 65,000 名员工。预计到 2032 年，苹果将在该行业雇用约 2,700 名员工。

苹果公司在 2018 年年底就以约 5000 万美元的价格购买了罗利市附近的 Research Triangle Park (RTP) 的约 280 英亩土地。苹果在 2021 年宣布计划斥资 10 亿美元（约 69.7 亿元人民币），在北卡罗来纳州的研究三角地区建设一个新的园区和工程中心，预计大部分工作将专注于机器学习、人工智能、软件工程和其它技术领域。