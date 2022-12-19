一汽丰田 bZ3 开启预售：18.98~21.98 万元，采用比亚迪电机 + 电池

IT之家 12 月 19 日消息，在昨晚的一汽丰田 1000 万用户达成盛典上，一汽宣布丰田 bZ3 开启预售，预售 18.98-21.98 万。此外，官方还将提供随心先享三大权益、呵护备至四大权益、安行无忧两大权益。

新车是 bZ4X 纯电中型 SUV 之后，丰田“bZ”纯电动车家族的第二款产品。作为丰田、比亚迪、一汽丰田三方联合研发的车型，bZ3 定位纯电中型轿车，同样基于 e-TNGA 架构，尺寸为 4725/1835/1475mm，轴距 2880mm，整车风阻系数 0.218。底盘采用前麦弗逊后 E 型多连杆结构，属于同级主流水平。

丰田 bZ3 搭载了比亚迪旗下弗迪动力提供的刀片电池和驱动电机，最高续航里程 616 公里。同时，官方表示，未来还将进一步扩充产品线，将会陆续推出纯电跨界轿车和纯电中大型 SUV 产品。

据介绍，bZ3 由丰田与比亚迪合资成立的比亚迪丰田电动车科技有限公司与一汽丰田携手共同研发，并计划通过一汽丰田及其经销商网络进行生产销售。

丰田 bZ3 外观保留了概念版本 bZ SDN 的设计细节，例如前机盖的棱角与折线、L 形的 LED 贯穿头灯、大面积的黑色前唇与两侧导流槽组成的运动化造型，而且侧面造型犀利动感，采用了低风阻双色轮圈、隐藏式门把手、悬浮式车顶等流行元素。

动力方面，一汽丰田 bZ3 搭载由弗迪动力提供的 TZ200-XS002 电动机，提供高低功率两种车型，分别为 180 千瓦和 135 千瓦，峰值扭矩均为 303N・m，极速 160km / h。

同时，新车还搭载由弗迪动力提供的磷酸铁锂电池。根据版本的不同，电池容量分别为 49.92kWh 和 65.28kWh，所对应 CLTC 工况续航里程为 517 公里和 616 公里。

IT之家了解到，一汽丰田 bZ3 内饰整体看上去十分简洁，它采用了独立悬浮双屏，中控区域采用数字岛设计，几乎所有功能都被集成在了竖状中控大屏内部，支持语音控制、无线充电、车机互联等科技功能；下方与“数字岛”相连，实现无线充电、旋钮换挡、氛围灯以及储物空间的集成。后排空间倒是比较充裕，提供中央扶手、空调出风口、充电接口以及座椅加热等配置。

它的液晶仪表盘和 bZ4X 一样，居于相对靠后的位置，需要配合上下平底方向盘的下沉定位，实现近似 HUD 抬显的观察视角。

一汽丰田 bZ3 的方向盘样式与 bZ4X 如出一辙，车内同样采用环抱式设计，位于空调出风口以下，拉伸了车辆的横向视觉，同时新车还采用了旋钮式换挡机构，增强了日常使用的便利性。