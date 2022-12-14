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比亚迪海外版 App 登陆泰国，BYD ATTO 3 汽车在泰国斩获 10305 台订单

2022/12/14 20:09:23 来源：IT之家 作者：潇公子 责编：潇公子
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IT之家 12 月 14 日消息，据比亚迪宣布，在第 39 届泰国国际汽车博览会上，比亚迪共收获 2714 台订单。比亚迪携七款车型在车展中亮相。截至 2022 年 12 月 12 日，比亚迪在泰国斩获了 10305 台 BYD ATTO 3 订单。

与此同时，BYD App 正式在泰国上线，合作伙伴 Rêver Automotive 也宣布 Rêver App 正式发布，两款手机应用定位略有不同。BYD App 侧重于实现车辆控制功能，Rêver App 则侧重于用户生活化体验。两款应用上线之后，车主们可以通过手机下载 BYD App，在 App 上实时了解车辆状态，并对车辆进行远程控制，完成远程解锁、锁车等便捷操作，实现智能用车及智慧出行。而对 BYD ATTO 3 感兴趣的消费者则可以通过 Rêver App 实现预约试乘试驾、购车，或选择金融服务方案，提供门店信息等功能。

比亚迪元 PLUS （ATTO 3）采用比亚迪纯电专属平台 e 平台 3.0，具有智能、高效、安全、美学四大特点，提升 20% 低温续航，搭载智能驾驶辅助系统，带来更高效、更安全、更个性化的智能电动汽车新体验。

比亚迪元 PLUS 采用比亚迪 Dragon Face 3.0 设计语言，具有出色的空气动力学设计，整车的风阻系数低至 0.29，百公里加速 7.3 秒。此外，元 PLUS 最高续航可达 480km（NEDC）。

IT之家获悉，比亚迪表示，已掌握电池、电机、电控及车规级芯片等全产业链核心技术，将结合泰国本土汽车工业的沉淀及规模化产业集群效应，积极推动新能源汽车的普及。

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关键词：比亚迪

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