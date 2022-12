比亚迪：元 PLUS 为公司首款全球市场车型，汉、唐明年登陆墨西哥

IT之家 12 月 16 日消息,根据比亚迪昨日披露的投资者关系活动记录,在 12 月 14 日的电话会议上,比亚迪表示,仰望品牌将于 2023 年一季度正式发布亮相首款车型,“以颠覆性技术与产品,为用户带来前所未有的极致性能新体验。”

谈及元 PLUS 出口情况时,比亚迪称元 PLUS 作为公司首款面向全球市场的车型,自上市以来,销量节节攀升。11 月,元 PLUS(当地命名为 BYD ATTO 3)问鼎以色列全车系单车型销量冠军。元 PLUS 主打运动风,两种续航版本动力参数相同,均基于比亚迪纯电平台 e 平台 3.0 打造,并搭载刀片电池。

混动系统方面,据比亚迪介绍,DM-i 超级混动系统搭载的骁云-插混专用 1.5L 高效发动机,采用阿特金森循环、分体冷却热管理、低压 EGR、发动机附件驱动电动化等技术。与之匹配的 EHS 电混系统中,驱动电机采用成型绕组油冷技术,功率及扭矩密度表现良好,适配范围宽广,可实现从 A 级至 C 级车型的全覆盖。

腾势品牌方面,比亚迪表示,腾势汽车在渠道布局方面采用直营模式,推出含“腾势中心、腾势 MINI 中心、腾势体验店”等多种服务体系。在全国各地大部分城市地区的汽车城、城市金融中心、城市核心商圈等地段都有相应的直营店。

IT之家了解到,针对乘用车近期出海进展问题,比亚迪称公司 11 月底在墨西哥举行媒体试驾活动,并在该国首次亮相汉、唐两款新能源车型,这两款车型预计于 2023 年在墨西哥上市。此外,比亚迪还宣布与 GrupoContinental、Grupo Cleber、Grupo Dalton、Grupo Excelencia、Grupo Farrera、Grupo Fame、Liverpool 和 Grupo del Rincón 八家墨西哥经销商达成合作,旨在为当地消费者提供新能源汽车销售及售后服务。