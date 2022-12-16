比亚迪：元 PLUS 为公司首款全球市场车型，汉、唐明年登陆墨西哥

IT之家 12 月 16 日消息，根据比亚迪昨日披露的投资者关系活动记录，在 12 月 14 日的电话会议上，比亚迪表示，仰望品牌将于 2023 年一季度正式发布亮相首款车型，“以颠覆性技术与产品，为用户带来前所未有的极致性能新体验。”

谈及元 PLUS 出口情况时，比亚迪称元 PLUS 作为公司首款面向全球市场的车型，自上市以来，销量节节攀升。11 月，元 PLUS（当地命名为 BYD ATTO 3）问鼎以色列全车系单车型销量冠军。元 PLUS 主打运动风，两种续航版本动力参数相同，均基于比亚迪纯电平台 e 平台 3.0 打造，并搭载刀片电池。

混动系统方面，据比亚迪介绍，DM-i 超级混动系统搭载的骁云-插混专用 1.5L 高效发动机，采用阿特金森循环、分体冷却热管理、低压 EGR、发动机附件驱动电动化等技术。与之匹配的 EHS 电混系统中，驱动电机采用成型绕组油冷技术，功率及扭矩密度表现良好，适配范围宽广，可实现从 A 级至 C 级车型的全覆盖。

腾势品牌方面，比亚迪表示，腾势汽车在渠道布局方面采用直营模式，推出含“腾势中心、腾势 MINI 中心、腾势体验店”等多种服务体系。在全国各地大部分城市地区的汽车城、城市金融中心、城市核心商圈等地段都有相应的直营店。

IT之家了解到，针对乘用车近期出海进展问题，比亚迪称公司 11 月底在墨西哥举行媒体试驾活动，并在该国首次亮相汉、唐两款新能源车型，这两款车型预计于 2023 年在墨西哥上市。此外，比亚迪还宣布与 GrupoContinental、Grupo Cleber、Grupo Dalton、Grupo Excelencia、Grupo Farrera、Grupo Fame、Liverpool 和 Grupo del Rincón 八家墨西哥经销商达成合作，旨在为当地消费者提供新能源汽车销售及售后服务。