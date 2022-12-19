完美的一天工作室新作《失眠》现已发售，首发仅 8 元

IT之家 12 月 19 日消息，由完美的一天工作室开发的短篇互动点击游戏《失眠》现已发售，首发价格 8 元。

游戏介绍：

《失眠》是一款精巧，可爱，情绪满满的短篇点击解谜作品。

正如其名，这是一款表达对失眠感受的游戏，故事情节由《完美的一天》主美 KeKe 创作的精美手绘画展开。

城市入梦，秒针嘀嗒，小小羊儿还在枕边蹦跳。女孩第三次尝试向左翻身，脑袋里却越来越热闹…… 唉，脑内的演出又要开幕了，今晚还能不能睡得着？

夜深了，你是否曾经有过辗转难眠的经历。你是否有忧愁，有烦恼，有压力，有焦虑，有困惑？或许因为白天的事情而产生的种种负面情绪影响了你的睡眠质量，或许只是单纯的睡不着……

但无论如何，祝愿你在游玩过《失眠》后每天都能睡个好觉！