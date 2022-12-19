完美的一天工作室新作《失眠》现已发售，首发仅 8 元

IT之家 12 月 19 日消息，由完美的一天工作室开发的短篇互动点击游戏《失眠》现已发售，首发价格 8 元。
游戏介绍：
《失眠》是一款精巧，可爱，情绪满满的短篇点击解谜作品。
正如其名，这是一款表达对失眠感受的游戏，故事情节由《完美的一天》主美 KeKe 创作的精美手绘画展开。
城市入梦，秒针嘀嗒，小小羊儿还在枕边蹦跳。女孩第三次尝试向左翻身，脑袋里却越来越热闹…… 唉，脑内的演出又要开幕了，今晚还能不能睡得着？
夜深了，你是否曾经有过辗转难眠的经历。你是否有忧愁，有烦恼，有压力，有焦虑，有困惑？或许因为白天的事情而产生的种种负面情绪影响了你的睡眠质量，或许只是单纯的睡不着……
但无论如何，祝愿你在游玩过《失眠》后每天都能睡个好觉！
游戏截图：
最低配置：
操作系统: Windows 7,8,10 or later
处理器: Intel Core i3 2.00 GHz
内存: 2 GB RAM
显卡: Intel® HD Graphics 3000
存储空间: 需要 2 GB 可用空间
操作系统: OS X 10.8 Mountain Lion
处理器: Intel Core i3 2.00 GHz
内存: 2 GB RAM
显卡: Intel® HD Graphics 3000
存储空间: 需要 2 GB 可用空间