脑机接口减肥大法来了，自动减少暴饮暴食频率，无明显副作用

有正在（或者打算）控制体重的盆友吗？

但当一堆美味佳肴摆在你面前时，是不是常常又馋涎欲滴？（不信？看图）

不过现在有个帮你控制食欲的新招儿来了：插入脑机接口。

这算是不靠意志力也能减肥了吧！

而且这个方法还是经过实验证明的 ——

实验结果显示，给体重超标者植入大脑刺激装置后，可以控制他们暴饮暴食的欲望，从而帮其减重。

经过 6 个月的食欲控制，这些参与实验的体重超标者平均掉秤 10 斤。

值得注意的是，在此期间并没有加上其他的减重手段；而且这个脑机接口减肥大法目前没观察到什么明显的副作用。

相关实验由来自斯坦福大学医学院和宾夕法尼亚大学的研究团队合作完成，研究成果论文已登上了 Nature Medicine。

下面来看看具体实验过程。

控制半年，效果显著

实验初期，在给参与者植入脑机接口前，研究者先对他们进行了一个月观察，并记录下大脑中食欲相关区域的活动情况。

先前已有研究表明，大脑中一个叫伏隔核（nucleus accumbens，简称 NAc）的区域对食物敏感，这里的某些活动可能会让人产生暴饮暴食的冲动。

测试数据显示，当被试遇到他们很喜爱的食物时，大脑中 NAc 的低频振荡功率明显升高。

并且问卷调查的结果也表明，此刻被试们确实很想大吃一顿。

而在平时，包括当被试们遇到一般的食物的时候，他们脑子中的 NAc 区域并没有出现类似状况。

一个月后，进入到实验的下一阶段：研究者给参与者们植入大脑刺激装置来辅助他们控制食欲。

这个脑机接口的电极瞄准了 NAc 区域。对于每位被试，研究者都根据他们的食物偏好对设备进行了个性化编程，来识别和阻断高度 NAc 区域的特定活动。

当脑机接口感受到目标活动时，可以独立开启或关闭其电脉冲。

被试们佩戴这个装置的时长达 6 个月。

研究者跟踪调查发现，随着时间的推移，被试暴饮暴食的发作频率明显下降，其中一位被试的暴食症最后甚至消失了。

（由于符合条件的志愿者较难寻找等，本实验的被试一共只有 2 位）

并且在此期间，脑机接口工作状态良好，没给人带来什么负面影响。

除此之外，在 6 个月之后，大家还欣喜地发现，参与者们的体重平均减少了 11 磅左右（约 10 斤），BMI 指数也向正常水平靠拢了。（BMI 指数在 18.5-23.9 之间为正常）

脑机接口已用来辅助多种治疗

事实上，通过脑机接口来控制人类行为并不是全新的概念，此前已有科学家使用植入式设备来辅助治疗癫痫和帕金森病等疾病患者。

2020 年，西班牙的研究者们使用脑机接口帮助 50 多名中风患者恢复上肢运动，结果表明在脑机接口的辅助下，患者的恢复效果比传统治疗更好。

并且在治疗结束后半年后，这些改善效果仍然存在。

至于通过脑机接口来治疗肥胖症一事嘛，其实在今年 4 月份，马斯克也提过这个构想。

小马哥在接受 Ted 采访时曾表示，他的脑机接口公司 Neuralink 有望采用技术解决病态肥胖问题。

当时，纽卡斯尔大学神经接口专家 Andrew Jackson 教授评价称：虽然这一想法尚未经科学证实，但是看起来是可行的。

现在这个研究成果，也算是在一定程度上证实了“用脑机接口辅助治疗病态肥胖”的想法吧。

研究者简介

最后，再来看看研究团队是什么来头：斯坦福大学医学院和宾夕法尼亚大学的研究者们共同主导完成了本实验。

论文一作，Rajat S. Shivacharan 现为斯坦福大学神经外科的博士后，主要研究方向是神经工程、神经科学、神经调控，和突触耦合电场。

论文通讯作者，Casey H. Halpern，宾夕法尼亚大学神经外科系博士，现任宾大神经外科副教授。

对于这项实验，Halpern 教授表示：“临床试验结果令人激动。”

不过目前的样本量和多样性都不够，相关研究仍在继续，未来还有更多受试者将参与临床试验。

最后，话说将来若在某个深夜突然馋得想大快朵颐时，是不是也能给大脑加个装置来打消这个念头了？

论文地址：

https://www.nature.com/articles/s41591-022-01941-w

参考链接：

[1]https://newatlas.com/science/deep-brain-implant-stop-binge-eating/

[2]https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33192277/

[3]https://en.wikipedia.org/wiki/Nucleus_accumbens

本文来自微信公众号：量子位 （ID：QbitAI），作者：Alex