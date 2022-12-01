马斯克旗下脑机接口公司 Neuralink 最新演示：猴子用意念打字

IT之家 12 月 1 日消息，埃隆-马斯克的创业公司 Neuralink 希望让我们的大脑直接与计算机相连，该公司今日展示了一只名为 Sake 的猴子如何通过仅用大脑控制一个虚拟键盘来打字。

这只猴子虽然不知道如何拼写，但它可以追踪 Neuralink 在屏幕上用黄色高亮显示的按键。嵌入猴子头骨的 N1 芯片能够读取大脑活动，以在屏幕上移动光标。

这比 Neuralink 在 2021 年展示的猴子玩乒乓球电脑游戏更进了一步，但到目前为止，Neuralink 的芯片仍然只能记录大脑神经的活动。该公司的最终目标是也能够向大脑发送信号，帮助盲人看见东西和帮助四肢瘫痪者走路。

马斯克在 Neuralink 的“展示和讲述”活动上说：“我们相信，比起使用双手，只用大脑能更好地操控手机。”

IT之家了解到，马斯克旗下的电动汽车公司特斯拉深刻地改变了汽车行业，旗下 SpaceX 公司的用可重复使用的火箭改变了太空行业。但他以 440 亿美元收购的 Twitter 目前仍然处在混乱之中，旗下 Boring 公司旨在通过隧道改变交通行业，也还没有实现其承诺。Neuralink 看起来并不比社交网络容易，将计算机硬件连接到我们的大脑，会带来巨大的技术、监管和道德挑战。马斯克表示，预计 Neuralink 将在 6 个月内开始人体试验。已经向美国食品药品监督管理局（FDA）提交了大部分文件，以寻求无线大脑芯片临床试验上的批准。