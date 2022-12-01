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马斯克旗下脑机接口公司 Neuralink 最新演示：猴子用意念打字

2022/12/1 12:45:26 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
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IT之家 12 月 1 日消息，埃隆-马斯克的创业公司 Neuralink 希望让我们的大脑直接与计算机相连，该公司今日展示了一只名为 Sake 的猴子如何通过仅用大脑控制一个虚拟键盘来打字。

这只猴子虽然不知道如何拼写，但它可以追踪 Neuralink 在屏幕上用黄色高亮显示的按键。嵌入猴子头骨的 N1 芯片能够读取大脑活动，以在屏幕上移动光标。

这比 Neuralink 在 2021 年展示的猴子玩乒乓球电脑游戏更进了一步，但到目前为止，Neuralink 的芯片仍然只能记录大脑神经的活动该公司的最终目标是也能够向大脑发送信号，帮助盲人看见东西和帮助四肢瘫痪者走路

马斯克在 Neuralink 的“展示和讲述”活动上说：“我们相信，比起使用双手，只用大脑能更好地操控手机。”

IT之家了解到，马斯克旗下的电动汽车公司特斯拉深刻地改变了汽车行业，旗下 SpaceX 公司的用可重复使用的火箭改变了太空行业。但他以 440 亿美元收购的 Twitter 目前仍然处在混乱之中，旗下 Boring 公司旨在通过隧道改变交通行业，也还没有实现其承诺。Neuralink 看起来并不比社交网络容易，将计算机硬件连接到我们的大脑，会带来巨大的技术、监管和道德挑战。马斯克表示，预计 Neuralink 将在 6 个月内开始人体试验。已经向美国食品药品监督管理局（FDA）提交了大部分文件，以寻求无线大脑芯片临床试验上的批准。

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关键词：Neuralink脑机接口马斯克

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