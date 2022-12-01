马斯克：预计脑机接口公司 Neuralink 将在 6 个月内开始人体试验

IT之家 12 月 1 日消息，今日脑机接口公司 Neuralink 举办了 Show & Tell 演示活动，CEO 埃隆・马斯克表示，预计 Neuralink 将在 6 个月内开始人体试验。已经向美国食品药品监督管理局（FDA）提交了大部分文件，以寻求无线大脑芯片临床试验上的批准。

马斯克称，Neuralink 的目标是为大脑制作一个通用的 I / O 接口，可以帮助患有衰弱疾病的人。他重申，Neuralink 有信心，其设备将帮助患有脑损伤的人，弥合计算机和人脑之间的差距。

马斯克强调，Neuralink 公司对其动物实验对象予以尊重。该公司在将 Neuralink 设备植入动物体内之前，会进行广泛的基准测试。

马斯克说，Neuralink 可以恢复视力，甚至在天生失明的人身上。该公司还相信，Neuralink 设备可以使被切断的脊髓恢复全部功能。

Neuralink 已经创立了六年，三年前该公司首次展示了其“类似缝纫机”的植入机器人，两年前该公司将其技术植入猪的头部，19 个月前植入了灵长类动物头部。

2021 年 4 月，Neuralink 经历了动荡的时期：该公司的联合创始人 Max Hodak 在那次活动后就悄悄辞职了。

2 月早些时候，Neuralink 证实猴子在加州大学戴维斯分校灵长类动物中心进行的 BCI 植入物原型测试中死亡，但拒绝了责任医学医生委员会对虐待动物的指控。今年 7 月，纽约西奈山医院的医生抢先 Neuralink，成功地将该公司的一英寸半长的设备安装到一个患有 ALS 的人身上，这名失去了独立行动和交流能力的患者能够使用该设备上网和发送短信，将他的想法转化为计算机命令。同月，马斯克与一名 Neuralink 高管的婚外情也被曝光，这名高管现在正怀着他的双胞胎。

IT之家了解到，尽管 Neuralink 在 2020 年 7 月获得了 FDA 的突破性设备认证，但 Neuralink 仍在努力为其植入物获得 FDA 的批准。