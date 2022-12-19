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微信翻译为腾讯视频海外版 WeTV 提供字幕翻译能力

2022/12/19 16:05:37 来源：IT之家 作者：潇公子 责编：潇公子
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感谢IT之家网友 菜狗 的线索投递！

IT之家 12 月 19 日消息，Estrella Espléndida、Amor Como Galáxia、الحب مثل المجرة...... 分别是中剧《星汉灿烂》的西班牙语、葡萄牙语、阿拉伯语翻译。

据微信官方号“微信派”表示，当大家笑着追美剧、英剧、日剧、韩剧..... 时，其实泰国、印尼、越南、西班牙、墨西哥、美国、加拿大、新加坡、葡萄牙、巴西、安哥拉、莫桑比克，德国、法国、沙特、阿联酋..... 全世界的网友也正在追中国剧。

IT之家获悉，2019 年，腾讯在泰国推出视频流媒体服务 WeTV，即腾讯视频海外版。

据介绍，微信翻译已为 WeTV 提供字幕翻译能力，对引擎进行定向优化，在提升字幕翻译的效率的同时也保证译文质量，由此诞生了一套专门服务于字幕场景的翻译引擎。现在，该引擎支持英语、泰语、印尼语、西班牙语等 8 个语种，传播国家或地区超过 20 个。微信翻译已经提供了超 13 万分钟的多语种字幕翻译。

2022 年，外国人最迷哪些国产剧？据腾讯方面透露，WeTV 播出的自制剧《梦华录》《星汉灿烂》《爱的二八定律》以及《且试天下》最多人看，《星汉灿烂》更是保持了 2022 年单日点击量最高的记录。

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关键词：微信腾讯视频

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